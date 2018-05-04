تطوير “درون” يستطيع التحليق مدة عام متواصل (صور وفيديو)

طوّر مهندسو شركة “بي إيه إي سيستمز” درون (طائرة بدون طيار) تجسس تعمل بالطاقة الشمسية، وتستطيع التحليق بشكل متواصل مدة عام دون صيانة أو وقود.

ويستخدم ذلك النوع من “الدرون” الطاقة الشمسية لتزويد محركاته بالطاقة خلال النهار، بالإضافة إلى إعادة شحن بطارياته لتشغيلها طوال الليل.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، من المتوقع استخدام هذا الابتكار الجديد المسمى “Phasa-35″، يومًا ما للمراقبة وتوفير الاتصالات الحيوية للمناطق النائية على ارتفاعات تصل إلى 21 ألف مترًا.

وتجري الشركة تجارب لإعداد أول نموذج لاختبارات الطيران في عام 2019، حيث سيبلغ طول جناحي “الدرون” 35 مترًا ويزن 150 كيلوغرامًا فقط.

وقال بول بروكس، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة بريسماتيك “لدى Phasa-35 القدرة على إحداث ثورة في طريقة تفكيرنا فيما يتعلق بخطوط الاتصالات، ومن الرائع الحصول على دعم شركة تكنولوجيا رائدة عالميًا مثل بي إيه إي سيستمز”.

وأضاف أن “تكنولوجيا الطائرات عالية الارتفاع ومنخفضة استهلاك الطاقة تقدم بديلًا أرخص لتكنولوجيا الأقمار الصناعية التقليدية”.

ووفقًا لشركة بريزماتك، يمكن استخدام درون “Phasa-35” الذي يتميز بلوحات شمسية خفيفة الوزن وبطاريات فائقة تمكنه من الطيران مدة تصل إلى عام بشكل متواصل، في مجموعة من التطبيقات المحتملة، بما في ذلك الدفاع والأمن والمراقبة وحتى الرقابة البيئية.