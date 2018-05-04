مسدس “أيفون”.. سلاح مخفي في هاتف ذكي (صور وفيديو)

أنتجت شركة أمريكية تدعى “إيديال كونسيل” سلاحًا ناريًا متطورًا عبارة عن “مسدس” مخفي في قالب هاتف ذكي أشبه إلى هواتف “آيفون”، أثار جدلاً واسعًا في الولايات المتحدة، بسبب شكله الذي يشبه هاتف “أيفون” من شركة “أبل”.

وتروج الشركة لهاتفها من خلال العديد من المزايا التي تقول إن أهمها أنه لا يلفت الانتباه ويجعل مسألة الدفاع عن النفس أكثر نجاعة في حال تعدى أحدهم على حامل السلاح الذي لا يلفت الانتباه.

وتقول الشركة عبر موقعها الإلكتروني: “إن أفضل سلاح هو ذلك الذي يبقى معك باستمرار، فمسألة حمل سلاح مخفي باتت أمرًا ضروريًا”.

وتضيف الشركة: “في العالم اليوم باتت الهواتف الذكية في كل مكان، ويحتاج الشخص سلاحًا يكون متلائمًا مع بيته الحالية.

وفي محاولة منها لدرء أي تهمة بشأن ترويجها للقتل قالت الشركة: “لا أحد يريد أن يكون في حالة مروعة قد تتطلب منك الدفاع عن نفسك باستخدام القوة المميتة، لكن بعض الظروف تتطلب وجود سلاح”.

واعتبرت الشركة أن مسدسها موجه للعديد من الشرائح من الرياضيين إلى الأمهات وحتى المهنيين، مؤكدة أن الهدف الأساسي هو جعل حمل السلاح أمرًا سهلًا في وقت يزداد الطلب فيه على المسدسات”.

وأثار السلاح الجديد جدلًا واسعًا في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث اعتبره ناشطون أنه وسيلة سهلة للقتل ولا يمكن معرفة عواقبها بعد ذلك.