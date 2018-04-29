المساعد الشخصي لشركة أبل “سيري” يقدم تعريفًا إباحيًا لكلمة “أم”

يواجه المساعد الشخصي لشركة أبل (Siri) مشكلة غريبة وغير مريحة بالنسبة للمستخدمين، فإذا قام المستخدم بسؤال “سيري” عن تعريف مصطلح “أم” باللغة الإنجليزية Mother، فإنه سيقدم عدة تعريفات ثانيها سيكون تعريفًا مقتضبًا للفظ إباحي مسيء وخادش للحياء.

وأوضح المستخدمون ممن جربوا هذه المشكلة بأنفسهم عبر هواتفهم ونشروا التجربة على موقع مشاركة المحتوى “ريديت” أنهم بمجرد أن يقوموا بسؤال سيري هذا السؤال تتأخر لثوان معدودة، ومن ثم تبدأ في عرض التعريفات المختلفة للكلمة محل السؤال.

وتعرض “سيري” للعديد من الانتقادات خلال الفترة الماضية بسبب تراجع مستواه مقارنة بالعديد من المساعدين الشخصيين مثل غوغل أسيستانت وأمازون أليكسا وكذلك مايكروسوفت كورتانا، حيث أن نظام تشغيله الذكي متراجع بالنسبة لمنافسيه، سواء على مستوى لهجته الأقرب إلى الآلة منها إلى البشر، أو على مستوى تطور قدرته على الإجابة على مختلف الأسئلة.

وحل سيري في المركز الأخير في تجربة جديدة أجرتها شركة Stone Temple للتسويق، والتي قامت خلالها بتوجيه 5000 سؤال إلى جميع المساعدين الشخصيين للتعرف على مدى قدرتهم على التعرف على الأسئلة والإجابة عليها، إضافة إلى قدرته على الإجابة بشكل صحيح، وقد تربع جوجل أسيستانت على قمة المسابقة، في حين كانت أليسكا الأفضل من حيث قدراتها على تطوير أدائها وإجاباتها على الأسئلة باستمرار مقارنة بالبقية.