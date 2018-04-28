ابتكار جهاز يقرأ الرسائل الإلكترونية عبر الجلد (فيديو وصور)

ابتكر فريق بحثي من شركة “فيسبوك” جهازًا يمكن ارتداؤه على أذرع المستخدمين؛ لقراءة رسائل البريد الإلكتروني وكافة النصوص الإلكترونية الخاصة بهم، سواء كانت مكتوبة أو منطوقة، وذلك عن طريق جلدهم.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن الباحثين أنشأوا الجهاز مع أجهزة استشعار لمسية، تنقل الرسائل على شكل موجات تبلغ سرعتها 250 هرتز، وتصل لجلد المستخدم عبر نكزات دقيقة، حيث يشعر بها لمدة 144 ميلي ثانية، وذلك محاكاة لطريقة “بريل”، والتي يستخدمها المكفوفون لقراءة الرسائل عبر اللمس.

واستخدم الفريق تقنية اللغة المنطوقة الصوتيات، والتي يمكن تطبيقها على جميع اللغات في قراءة الرسائل، حيث هدفوا من وراء تصميم الجهاز الحد من إدمان الهواتف الذكية، ومساعدة الأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية والسمعية على التواصل.

وكشف الباحثون أنهم استخدموا ساعد الذراعين كوسيط ؛ لأنه يتمتع بحساسية أفضل في اللمس من معظم أجزاء الجسم، ولكونه أقل عرضة في تعطيل النشاط اليومي البشري.

ويتكون الجهاز من شاشتين، لكل منهما 8 لفائف صوتية، محاطة بمادة مطبوعة عبر التقنية الثلاثية الأبعاد 3D، مع ورقة رغوة.