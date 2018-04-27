شاهد بالفيديو.. سيارة براكبين تتحول إلى روبوت طوله 13مترًا

لأول مرة في العالم، ابتكر فريق من المهندسين سيارة رياضية تتحول إلى روبوت وبداخلها راكبين.

وتستطيع سيارة “جي ديت” J-deite RIDE، أن تتحول إلى روبوت بارتفاع 13 مترًا، والركاب بداخلها.

وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، ابتكر فريق من المهندسين اليابانيين هذا الروبوت الفريد من نوعه، والذي يتحول إلى سيارة خلال دقيقة تقريبًا، وطوروه على مدى 3 سنوات.

ومن حيث السرعة يستطيع الروبوت المشي بسرعة 100 متر في الساعة، أو التحول لسيارة والحركة بسرعة 60 كيلومترًا في الساعة، ولكن المطورين قالوا إنهم لم يختبروه من قبل خارج منطقة شحن البضائع في المصنع.

وقال “كينجي إيشيدا” الرئيس التنفيذي لشركة “بريف روبوتكس”، الذي بدأ المشروع بالشراكة مع شركة “أسراتك”، إن رؤية أفلام “المتحولين” الكرتونية في طفولته، هو ما حفزه للإقدام على هذا المشروع.

وقال المطورون، إنهم سيبدأون في استخدام التكنولوجيا في صناعة الترفيه، مثل الملاهي والاحتفالات.

وبينما يعترف بأن الروبوت يبدو كلعبة باهظة الثمن، قال “إيشيدا”، إن الروبوت هو محاولة لإلهام الآخرين وتوسيع الخيال البشري.