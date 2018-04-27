علماء يخططون لتحويل كواكب إلى سفن فضاء (صور)

كشف باحثون من جامعة “دلفت” للتكنولوجيا في هولندا، عن خطة طموحة لتحويل الكويكبات إلى سفن فضاء هائلة الحجم، تُمّكن البشر من السفر بين النجوم.

ويعكف الطلاب والباحثون على تصميم مركبة فضائية يقولون إنها ستكون قادرة على إبقاء أجيال من المسافرين أحياء أثناء رحلتهم عبر الفضاء.

ووفق صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن المشروع الذي أُطلق عليه اسم “سفينة الكويكب المتطورة”، يهدف لبناء سفينة عملاقة تشبه المدينة داخل كويكب مجوف، مما يتيح للمسافرين البقاء على متنها لعقود.

ووفقًا للخطة سيشمل المشروع إرفاق العشرات من الصواريخ بالكويكب لدفعه والتحكم في اتجاهه، فيما بدأ فريق البحث في العمل مع وكالة الفضاء الأوروبية على تطوير أنظمة دعم الحياة اللازمة.

وقال الباحث الرئيسي “انجيلو فيرميولين”: “نحن بحاجة إلى تكنولوجيا فضائية ذاتية الاستدامة وقابلة للتطوير وقادرة على تحمل العقود العديدة اللازمة للسفر من نظامنا الشمسي إلى آخر”.

وأضاف: “يمكن إضافة طابعات ثلاثية الابعاد لطباعة الأجزاء اللازمة لتوسيع السفينة لتتناسب مع الزيادة السكانية للسفينة مع مرور العقود”.