شاهد الجيل الثاني من نظارة “سناب شات” (صور وفيديو)

أطلقت شركة سناب شات الجيل الثاني من نظارتها الجديدة الخاصة بالتصوير Spectacles، والتي تقدم مجموعة من التحديثات من جانب عمر البطارية والتصميم الخاص بها، وخاصة ميزة التقاط الصور التي لم تتوفر من قبل في الجيل الأول للنظارة.

وفقًا لما نشره موقع تيك كرانش التقني، فإن النظارة الجديدة تأتي في تصميم أفضل وأنحف من الجيل الأول، حيث إن عدسة الكاميرا تحتل مساحة أصغر من هيكل النظارة، ما جعل الشركة قادرة على الاختصار من تصميم هيكل النظارة لتصبح أقرب إلى نظارة شمسية طبيعية، كما أن الشركة تخلت عن العلامة الدائرية الصفراء المحيطة بعدسة الكاميرا، والتي كانت تلفت النظر إلى أنك ترتدي نظارة بها كاميرا، ما كان يثير حفيظة وقلق من حولك ولا يشعرهم بالراحة للتواجد في نفس مكان تواجده.

كما أن الجيل الثاني من Spectacles يقدم تحسينًا في أداء النظارة بشكل ملحوظ، حيث إن عملية ربط النظارة بتطبيق سناب شات على هاتفك أصبح أسهل وأسرع، بالإضافة إلى أن عملية مزامنة المحتوى من النظارة مع حسابك أصبح أسرع بأربع مرات من سرعته في الجيل الأول، بالإضافة إلى أن النظارة الجديدة أكثر عملية، حيث يمكنك استخدامها دون الحاجة لوجود الهاتف معك في نفس وقت استخدامها؛ لأنه يمكنك تخزين المحتوى عليها، ومن ثم يمكنك فيما بعد مزامنته مع التطبيق عبر الاتصال بالإنترنت بالواي فاي.

وتتيح النظارة الجديدة إمكانية التصوير تحت الماء، ولكن دون البقاء لفترة طويلة، حيث إن النظارة مقاومة للبلل وليست ضد المياه، وهذا هو الحال مع معظم أجهزة الموبايلات حاليًا، لذا على المستخدمين الحذر من هذه الميزة كي لا تتلف نظاراتهم.

وستتوفر النظارة الجديدة بداية من يوم الخميس 26 أبريل، للبيع عبر موقع وتطبيق سناب شات في دول: الولايات المتحدة وإنجلترا وفرنسا وكندا، وخلال أسبوع ستتوفر في 12 دولة أخرى، وذلك بسعر 150 دولارًا.