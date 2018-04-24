أمازون ستطلق روبوتًا منزليًا في 2019

كشف تقرير جديد نشرته وكالة “بلومبرغ” الإخبارية عن خطة مستقبلية تعمل عليها شركة “أمازون” لتطوير روبوت منزلي يقوم بتتبع الإنسان في جميع أرجاء المنزل، بحيث يلبي الأوامر التي توجه له صوتيًا.

ووفقًا لما نشره موقع “فينتشربيت” التقني، فإن الروبوت يحمل اسم Vesta، وسيعمل بنفس أنظمة القيادة الذاتية في السيارات الذكية مثل أنظمة الحركة اعتمادًا على النظام الضوئي LiDar أو كذلك أنظمة الحركة باستخدام موجات الراديو Radar، بالإضافة إلى عدد ضخم من الكاميرات والمستشعرات التي ستسهل على الروبوت حركته داخل المنزل.

وسيتم تزويد الروبوت بنظام فهم وتحليل اللغات الطبيعية التي يتحدثها البشر، وغالبًا سيكون هو مساعد أمازون أليكسا الذي يدعم أجهزتها للمساعدة المنزلية Echo، بحيث يتمكن المستخدم من الحصول على إجابة على مختلف أسئلته والتحكم في أجهزة منزله الذكية، حتى وإن كان بعيدًا عن وجود أجهزة Amazon Echo.

وتشير التقارير، إلى أن هذه المحاولة ستضع أمازون في مقدمة سوق الروبوتات المنزلية، باعتباره سوقًا وليدًا، إذ إن المستخدمين مازالوا غير معتادين على العيش وسط الروبوتات المتحركة حولهم بشكل كبير، بالإضافة إلى مخاوفهم التي تتعلق بخصوصيتهم التي يمكن أن يتم انتهاكها في حال تم اختراق أنظمة تشغيل تلك الروبوتات المتصلة دائمًا بالإنترنت.