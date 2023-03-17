تطوير تقنيات توفر أجنحة خارقة للحشرات الروبوتية لتحدّي الكوارث والحرائق

وتسمح التقنية الحديثة للحشرة الروبوتية بمتابعة الطيران على الرغم من إصابة كل واحدة من عضلاتها الاصطناعية بثقب ناجم عن 10 إبر، وتعرض المحرك الأساسي لثقب كبير، فضلا عن قدرة الروبوت على العمل بعد قطع 20% من طرف أجنحته.

وتستطيع أسراب الروبوتات المطورة أن تؤدي مهمات صعبة في البيئات القاسية، مثل إجراء عملية بحث وإنقاذ في مبنى متهالك أو غابة كثيفة.

وقال الدكتور كيفن شن، المؤلف الرئيس للدراسة: "أمضينا وقتا طويلا لفهم آلية عمل العضلات الاصطناعية المرنة، واستطعنا تطوير تقنية جديدة توفر فهما أفضل لعملها".

وأضاف: "وصلنا إلى مستوى جديد من مقاومة الحشرة الروبوتية للضرر، في محاكاة لقدرات حشرات طائرة تستطيع فقد 40% من أجنحتها والاستمرار في الطيران مع ذلك"، وفقا لموقع "تك إكسبلور".

وصمم الباحثون الروبوتات على شكل مستطيلات صغيرة لا تتجاوز وزن ملقط ورقي، مع أجنحة في زواياها.