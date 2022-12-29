إيلون ماسك يطلق الجيل التالي الأقوى من أقمار "ستارلينك" الفضائية
أطلقت شركة "سبيس إكس" لخدمات الفضاء التابعة للملياردير إيلون ماسك، 54 وحدة من الجيل التالي لأقمارها الاصطناعية للإنترنت من "ستارلينك" إلى المدار، من محطة "كيب كانافيرال" للقوة الفضائية في فلوريدا.
ويمثل هذا الإطلاق الدفعة الأولى، التي ستصل إلى 7500 وحدة من الطراز المطور - المعروف باسم "Gen 2" - والتي سيتم إرسالها إلى الفضاء على متن صاروخ "Falcon 9".
ويقال إن هذه الوحدات أقوى من طرز الجيل الأول، لذا يمكنها التعامل مع المزيد من الإقبال وكثافة الاستخدام، ولكنها قد تكون أيضًا قادرة على إرسال خدمة الإنترنت مباشرة إلى الهواتف الذكية.
وبينما استمرت المرحلة الثانية في الفضاء، عادت الأولى إلى الأرض، وهبطت على متن السفينة المسيّرة "Shortfall of Gravitas' في المحيط الأطلسي بعد حوالي 8 دقائق من الإقلاع.
وكانت هذه الرحلة الحادية عشرة للصاروخ القابل لإعادة الاستخدام، وستحاول "سبيس إكس" أيضًا استعادة جزءين من مخروط أنفه الذي انجرف إلى الأرض مزودًا بمظلات.
كما أنه يمثل الإطلاق الناجح رقم 60 لشركة "سبيس إكس" هذا العام، مسجلاً رقمًا قياسيًا جديدًا لشركة إيلون ماسك، حيث تمت، في العام السابق (2021)، 31 عملية إطلاق.
ولدى "سبيس إكس" حاليًا حوالي 3300 قمر صناعي من "ستارلينك" في المدار، وخلال الأسبوع الماضي، تفاخر أغنى رجل في العالم، بأن لديهم الآن مليون مشترك نشط، بحسب صحيفة "ديلي ميل".
وتوفر تلك الأقمار خدمة إنترنت منخفضة السرعة وعالية السرعة بتكلفة معقولة - غالبًا إلى المناطق النائية التي لا تحتوي على شبكة WiFi موجودة - وتوسعت هذا العام لتشمل: اليخوت، والسفن السياحية، ومركبات الترفيه.
وحصلت "سبيس إكس" على الموافقة لنشر 7500 قمر صناعي من الجيل الثاني من لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية (FCC) في 1 ديسمبر/ كانون أول.
ومع ذلك، تقدمت الشركة بطلب للحصول على إذن لإطلاق 30 ألفًا منها قبل نهاية العقد، وهو ما لم يتم قبوله.
ووضعت لجنة الاتصالات الفيدرالية هذا الحد على عدد الأقمار الصناعية بسبب "مخاوف بشأن الحطام المداري وسلامة الفضاء".