إيلون ماسك يطلق الجيل التالي الأقوى من أقمار "ستارلينك" الفضائية

أطلقت شركة "سبيس إكس" لخدمات الفضاء التابعة للملياردير إيلون ماسك، 54 وحدة من الجيل التالي لأقمارها الاصطناعية للإنترنت من "ستارلينك" إلى المدار، من محطة "كيب كانافيرال" للقوة الفضائية في فلوريدا.

ويمثل هذا الإطلاق الدفعة الأولى، التي ستصل إلى 7500 وحدة من الطراز المطور - المعروف باسم "Gen 2" - والتي سيتم إرسالها إلى الفضاء على متن صاروخ "Falcon 9".

ويقال إن هذه الوحدات أقوى من طرز الجيل الأول، لذا يمكنها التعامل مع المزيد من الإقبال وكثافة الاستخدام، ولكنها قد تكون أيضًا قادرة على إرسال خدمة الإنترنت مباشرة إلى الهواتف الذكية.