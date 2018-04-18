روسيا تحجب خدمات “أمازون وغوغل” بالتزامن مع تلغرام  

أعلن جهاز تنظيم الإنترنت في روسيا، عن حجبه عددًا كبيرًا من أرقام IP الخاصة بشركات أمازون وغوغل، حيث كان يتم استخدامها من جانب خدمة التراسل الفوري المشفرة تلغرام، بعد أن قررت موسكو حجب التطبيق داخل الأراضي الروسية.

ووفقًا لما نشره موقع شبكة CNBC، فإن جهاز تنظيم الإنترنت Roskomnadzor قد بدأ بالفعل في حجب خدمة تلغرام، بعد أن رفضت الموافقة على شروط روسيا للعمل داخل حدودها، فيما يخص إعطاء الحكومة الروسية صلاحية الوصول والاطلاع على بيانات المستخدمين الروس للخدمة.

وأعلن مدير الجهاز التنظيمي، أليكسندر زهاروف، أنه قد تم حجب 18 شبكة فرعية، بالإضافة إلى عدد ضخم من العناوين الإلكترونية التعريفية IP Addresses، والتي كان يتم من خلالها تمرير المحتوى عندما يحاول المستخدمون الروس أن يرسلوا ويستقبلوا المحتوى عبر خدمة تلغرام، وذلك كي تظل بياناتهم سرية.

وأكد زهاروف، أنه قد تم إعلام الشركتين الأمريكيتين بالحجب، وفي انتظار رد قانوني رسمي من جانبهما، إلا أنهما لم يقوما بتعليق رسمي على الواقعة حتى الآن، ولكن الأمر لن يؤثر مع روسيا، حيث أن الإجراء تم بأمر قضائي، وبالتالي فإنه قانوني وسليم.

ورد بافيل ديروف، المدير التنفيذي لشركة تلغرام، بأنه على استعداد تام لدعم الشركات والخدمات التي تقدم لمستخدمي الإنترنت خدمات وتطبيقات تتيح لهم الاتصال بالإنترنت مع حماية خصوصية هويتهم، أو ما يعرف بتطبيقات VPN أو الشبكات الافتراضية الخاصة، ماليًا بما قيمته ملايين الدولارات في صورة عملات مشفرة، وقد ذكر عملة البيتكوين للقيام بذلك.

ويعتبر تطبيق تلغرام أحد أكثر تطبيقات التراسل استخدامًا في منطقة الشرق الأوسط ودول الاتحاد السوفيتي السابق، حيث إن روسيا تشكل نسبة 7% من مستخدمي الخدمة.