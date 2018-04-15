“أبل” تكشف حقيقة إلغاء متجرها الموسيقي

نفى المتحدث الرسمي باسم شركة أبل ما تناقلته بعض المواقع الإلكترونية بشأن احتمالية إعلان الشركة إغلاق متجرها الموسيقي iTunes للأبد بحلول نهاية مارس من 2019، وذلك في رده على استفسار أرسله موقع ذا صن الإنجليزي.

وفقًا لتقرير نشره الموقع الإنجليزي، فإن الشركة نفت بشكل قاطع ما تردد خلال الأيام الماضية بشأن إغلاقها لمتجرها الموسيقي آيتيونز بحلول الـ 31 من مارس من العام المقبل.

وأشارت تقارير سابقة إلى أن الشركة ستتخذ هذا القرار للدفع بخدمتها الموسيقية في منافستها الشرسة مع غريمتها سبوتيفاي، إذ إن أبل ميوزك تمكنت من بناء قاعدة مشتركين وصل عددهم إلى 40 مليون مشترك؛ ما يجعلها أكبر مقدم للخدمات الموسيقية في السوق الموسيقية حاليًا.

وتداولت التقارير الماضية أنه بعد توقف الخدمة سيظل المشترك قادرًا على الاستمتاع بالموسيقى والأغاني التي قام بشرائها من قبل، ولكن لن يكون بإمكانه شراء المزيد، كما أن أبل لن تضيف -بالتأكيد- مقاطع موسيقية وغنائية جديدة.

ويعتبر آيتيونز أحد أهم المنتجات والخدمات التي قدمتها أبل إلى العالم وهو واحد من أهم العوامل التي غيرت مسار صناعة الموسيقى في العالم من الإسطوانات المدمجة وشرائط الكاسيت إلى الشكل الرقمي.