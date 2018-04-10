تقنية جديدة تبني المنازل من الصفر بغضون ساعات (صور وفيديو)

طوّر فريق من شركة Be More 3D لدمج التكنولوجيا الفائقة مع الأعمال الحرفية، وبالتعاون مع مهندسين من جامعة البوليتكنيك في إسبانيا، تقنية 3D جديدة، يمكنها بناء منزل طابق واحد مساحته 24 مترًا مربعًا، من الألف للياء، وذلك في غضون ساعات، حيث يمكن تقليل مدة البناء حسب سرعة تشغيلها.

وكشف فيسنتي راميريز، المؤسس المشارك في الشركة الإسبانية التي نشأت حديثًا، أن الآلة فضلًا عن تقليلها لمدة البناء، ستخفض من التكاليف التقليدية بنسبة 35%، وستحد من التلوث ومخاطر البناء، مُبينًا أن الفريق يعمل على زيادة حجمها، لبناء عدة طوابق، وفق صحيفة ديلي ميل البريطانية، .

وفي لقطات مصورة، نقلًا عن الصحيفة البريطانية، تضع الآلة قوالب خرسانية مستطيلة الشكل، حتى يتشكل المبنى، وبعد البناء الأولي يضع الفريق على السطح ألواحًا مصنوعة مسبقًا من نوافذ وأبواب وصنابير وأدوات تصريف مياه.