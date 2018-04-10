الكشف عن ثغرة أمنية تُجبر ماكينات الصراف الآلي على إخراج المال

كشف خبراء سيبرانيون نوعًا جديدًا من البرمجيات الخبيثة التي تُجبر أجهزة الصراف الآلي في أي مكان على صرف كميات ضخمة من النقود دون رصيد.

ويبدو أن البرنامج الخبيث المسمى “إيه تي إم جاكبوت” ATMJackpot قد نشأ في هونغ كونغ، ووفقًا لشركة “نت سكوب” للبرمجيات في كاليفورنيا، ربما ما زال هذا البرنامج الجديد قيد التطوير.

ووفقًا لما ورد في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، لا تعد اختراقات أجهزة الصراف الآلي وليدة اليوم، فمنذ سنوات عديدة وماكينات الصراف الآلي تتعرض للهجمات ومحاولات الاختراق في أوروبا وآسيا، ولكن في الآونة الأخيرة بدأت الهجمات بالظهور في الولايات المتحدة.

يشبه البرنامج الجديد البرامج الخبيثة الأخرى مثل “إيه تي إم ريبر”ATMRipper، والذي تم اكتشافه في العام 2014، حيث إنه يُجبر الأجهزة على صرف مبالغ كبيرة من النقود دون أرصدة.

ولكن شركة “نت سكوب” أشارت إلى أن “إيه تي إم جاكبوت” يتميز بتركه لبصمة برمجية أقل في نظام الماكينة، وواجهة تحكم بسيطة للغاية.

كل ما على المخترق هو تثبيت البرنامج الخبيث، الأمر الذي غالبًا ما يتطلب الوصول المادي إلى لوحة جهاز الصراف الآلي، والتي تكون محمية بباب ومفتاح يمكن فتحه بسهولة، ليجبر الماكينة على صرف النقود بأعلى سرعة ممكنة، والتي تصل في بعض الأجهزة إلى 2500 دولار في الدقيقة.

وقد كشفت الخدمة السرية الأمريكية، في وقت سابق من هذا العام، أن مجموعة منسقة من المتسللين تمكنت من سرقة أكثر من مليون دولار من خلال اختراق آلات الصراف الآلي عبر الولايات المتحدة.