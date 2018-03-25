سلاح أمريكي جديد يصيب من يتعرض له بفقدان السمع (فيديو)

ابتكر أخصائيون عسكريون في وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون“، شكلًا أوليًا لمسدس ليزر صوتي قادر على إطلاق أصوات، يمكنها إصابة الآذان بالصمم من مسافة بعيدة تصل عشرات الكيلومترات.

ويعتمد السلاح الجديد بحسب تقرير لموقع “Defense One” على إطلاق نوعين من الليزر وهما “الفيمتوثانية” و”النانوليزر”.

وبإمكان “ليزر الفيمتوثانية” و “النانوليزر”، إطلاق النار على ضوء مركَّز لمدة تتراوح ما بين 10 – 15 ثانية فقط لفترة كافية لنزع الإلكترونات من جزيئات الهواء وإنشاء كرة بلازما.

والبلازما هي حقل من الغاز المكهرب يستجيب بدرجة عالية للتأثيرات الكهرومغناطيسية.

وبعد إجراء عدد من التجارب سيصل مجال البلازما لمسافات تصل من 20 إلى 30 كيلومترًا، وفق ما ذكره التقرير.

ويقول ديفيد لو، الذي يدير قسم التكنولوجيا في مديرية الأسلحة غير الفتاكة المشتركة “JNLWD”: “قد يكون الجانب الأكثر إثارة للاهتمام في السلاح هو الطريقة التي تخلق ضوضاء في نقطة محددة وبعيدة في الفضاء، بدلًا من تفجيرها من مكبر صوت مجاور، وهذا يعني أن الجنود بين السلاح والهدف لن يتأثروا”.

ويأمل مختبر الأسلحة في البنتاغون أن ينتهي من تطوير السلاح في غضون 3 سنوات.