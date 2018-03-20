ابتكار يد روبوت تترجم الكلام إلى لغة الصم (صور وفيديو)

نجح باحثون من جامعة أنتويرب في بلجيكا في ابتكار ذراع روبوت بتنقية 3D، أطلقوا عليها اسم “أصلان” يمكنها ترجمة الكلام المنطوق والمسموع إلى لغة ذوي الإعاقة من فئة “الصم”.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فسيكون الابتكار جاهزًا في غضون خمس سنوات، ويمكن وضعه في حقيبة الظهر ونقله في كل مكان، حيث برمجه الفريق مع برنامج للغة الإشارة، يقوم بتهجئة الكلمات من خلال إيماءات منفصلة.

ويقول الفريق البلجيكي: “الهدف النهائي من وراء التكنولوجيا هو بناء ذراع روبوت مع وجه تعبيري لنقل التعقيد الكامل للغات”، حيث أكد إروين سميت قائد الباحثين أنه سيغير حياة مجتمع الصم وضعاف السمع والذي يصل عددهم إلى 70 مليون شخص حول العالم.

وبين سميت أن الفريق حتى الآن أنشأ نموذجًا أوليًا واحدًا يعمل عن طريق الاتصال بجهاز كمبيوتر ويمكن للمستخدمين إرسال النص إليه أو الرسائل الصوتية عبر شبكة محلية.

وبعد ذلك يبدأ النموذج بتهجئة الرسالة باستخدام نظام أبجدي يسمى هجاء الأصابع، حيث يتم توضيح كل حرف من خلال لفتة منفصلة.

كما ويبحث الفريق في التعرف على الإيماء، من خلال كاميرا ويب للترجمة العكسية.