غوغل يحتفي بالثابت الرياضي العدد (π)

احتفى محرك البحث غوغل بيوم الثابت الرياضي العدد “ط ” أو “باي” أو “بي” بالفرنسية، والذي يكتب على الشكل التالي (π)، وذلك بنشر صورة لمعادلة رياضية مكتوبة بمواد غذائية.

و العدد (π) هو رقم ثابت رياضي يظهر في كثير من الحالات الكونية والفيزيائية.

تم اكتشافه قبل أكثر من 4000 عام من الآن وكان يساوي عددًا ثابتًا قيمته 3، وولد هذا العدد عندما استنتج الإنسان بالعصر الحجري أنه كلما كبر قطر الدائرة كبر محيطها.

ثم توصل أرخميدس ( 212 – 287 ) إلى أن π يقع بين 223/71 و 22/7 وبحساب المعدل يكون π يساوي 3.1419 ، أي أول ثلاثة خانات بعد الفاصلة.

حوالي عام 480 تم اكتشاف سبع خانات، وعام 1424 توصل العالم المسلم غياث الدين الكاشي إلى 16 خانة.

ولا تزال الأبحاث جارية حتى الآن، و آخر ما توصل له هو 1.241.100.000.000 – يعني 1.2 ترليون خانة بعد الفاصلة – من قبل عالم ياباني .

ويحتفى بهذا الرقم منذ 1988 في يوم الـ 14 من مارس؛ لان كتابة هذا التاريخ بالأرقام (3/14)، يشبه كتابة قيمة العدد باي 3.14 .

وبتدقيق أكثر، يحتفل الوسط العلمي بيوم (π) الساعة الـ 1.59 دقيقة و 26 ثانية، لكون قيمته حتى الرقم السابع بعد الفاصلة هي كالتالي 3.1415926.

وتوجد أيام أخرى من السنة يتم الاحتفال خلالها بهذا العدد، تبعًا لمقاييس رياضية مختلفة، لها علاقة بدوران الأرض والسنوات الكبيسة.