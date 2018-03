في الفضاء وتحت الأرض.. إيلون ماسك يبهر العالم بابتكاراته (فيديو)

واصل رجل الأعمال والملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، إبهار العالم من خلال ما تصنعه شركاته، حيث نشر مقطع فيديو توضيحي يشرح فيه تطور مشروع شركته الجديدة “The Boring Company”، والذي يتمثل في منصات تحمل السيارات لتنتقل بسرعة كبيرة تحت الأرض هربًا من زحمة المرور.

لكن المشروع تعرض لانتقادات خاصة فيما يتعلق بتجاهله المشاة وراكبي الدراجات الهوائية، لذلك عرض الفيديو طريقة حركة مركبة من أعلى سطح الأرض تحمل مجموعة من المشاة وبعض راكبي الدراجات الهوائية.

Adjusting The Boring Company plan: all tunnels & Hyperloop will prioritize pedestrians & cyclists over cars

— Elon Musk (@elonmusk) March 9, 2018