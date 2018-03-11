في الفضاء وتحت الأرض.. إيلون ماسك يبهر العالم بابتكاراته (فيديو)

واصل رجل الأعمال والملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، إبهار العالم من خلال ما تصنعه شركاته، حيث نشر مقطع فيديو توضيحي يشرح فيه تطور مشروع شركته الجديدة “The Boring Company”، والذي يتمثل في منصات تحمل السيارات لتنتقل بسرعة كبيرة تحت الأرض هربًا من زحمة المرور.

لكن المشروع تعرض لانتقادات خاصة فيما يتعلق بتجاهله المشاة وراكبي الدراجات الهوائية، لذلك عرض الفيديو طريقة حركة مركبة من أعلى سطح الأرض تحمل مجموعة من المشاة وبعض راكبي الدراجات الهوائية.

Adjusting The Boring Company plan: all tunnels & Hyperloop will prioritize pedestrians & cyclists over cars — Elon Musk (@elonmusk) March 9, 2018

وتشبه المركبة حافلة نقل ركاب تقليدية لكنها تتحرك تحت الأرض، وفق تغريدة نشرها ماسك على حسابه الرسمي في “تويتر”.

كما استعرض ماسك فيديو عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام” يظهر إطلاق صاروخ “Falcon Heavy” الشهر الماضي بإشراف المخرج العالمي كريستوفر نولان، كما أن شركته تمكنت من استعراض فيديو توضيحي يكشف كيفية تنقل المشاة وقائدي الدراجات الهوائية تحت الأرض من خلال “أنفاق الملل”، كما يسميها ماسك، لتفادي الازدحام المروري.

Falcon Heavy and Starman, Part 1 A post shared by Elon Musk (@elonmusk) on Mar 10, 2018 at 4:00pm PST

وقام نولان بالتعاون مع شركة “WestWorld” في رحلة صاروخ “سبيس اكس” أو ” Falcon Heavy”، والذي يعتبر أضخم صاروخ حاليًا على وجه الأرض، إلى المريخ، والذي كان يحمل على متنه سيارة ماسك الشخصية من نوع ” Roadster 2″.

وكان الهدف من الرحلة هو الكشف عن قدرات الصاروخ في رحلته الأولى للفضاء الخارجي وحجم الحمولة التي بإمكانه الخروج بها خارج الأرض، إضافة إلى تجربة إعادة صواريخ الإطلاق إلى الأرض مرة أخرى لإعادة استخدامها.

Falcon Heavy and Starman, Part 2 A post shared by Elon Musk (@elonmusk) on Mar 10, 2018 at 3:51pm PST

والتقط المخرج العالمي تفاصيل ومراحل الرحلة وردود أفعال المشاهدين حول العالم وكذلك داخل شركة “سبيس إكس” ما يعطي صورة كاملة حول الرحلة للجمهور عندما يشاهدون المقطعين المصورين اللذين نشرهما ماسك على حسابه الرسمي على “إنستغرام” بعد عرضهما خلال معرض SXSW” 2018″.

وحصلت شركة ماسك على تصريح لبدء الحفر أسفل مدينة واشنطن، كي يتم تنفيذ نفق جديد، وفي الوقت نفسه تحاول الشركة أن تطور طبيعة المركبات التي يمكنها أن تتحرك من فوق الأرض إلى تحتها لتبدأ رحلتها في المسارات السريعة بالأنفاق.