بسبب قرار إيلون ماسك.. "إكس" تواجه 2200 قضية تحكيم

تواجه شركة "إكس" المعروفة سابقًا باسم "تويتر"، نحو 2200 قضية تحكيم، بحسب دعوى قضائية في ولاية ديلاوير الأمريكية.

ورفع موظفون سابقون في الشركة دعوى ضدها، لفشلها في دفع تعويضات نهاية الخدمة، وتأخير قضايا التحكيم لعدم دفع رسوم التسجيل.

ويمكن أن تبلغ تكلفة تسجيل قضايا التحكيم على نظام "جامس" البديل لتسوية المنازعات نحو 3.5 مليون دولار، مع إمكانية زيادتها في المستقبل.

وتأتي القضايا بعد قرار إيلون ماسك بتخفيض عدد موظفي الشركة عقب الاستحواذ عليها.

ويفرض النظام على الموظفين دفع 400 دولار من أصل ألفي دولار لغايات تسجيل القضية التحكيمية، فيما تتحمل الشركة العبء الأكبر من المبلغ.

ويجادل الفريق القانوني للشركة للتهرب من دفع الجزء الأكبر من رسوم القضايا التحكيمية، وذلك بحجة عدم تكليفهم الموظفين بالتوجه إلى التحكيم.

كما يحاول بعض الموظفين السابقين في "تويتر" سابقًا، إخراج قضاياهم من التحكيم، والتوجه مباشرة إلى المحكمة.