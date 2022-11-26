ابتكار وسيلة منع حمل طويلة الأمد خاصة للرجال

ابتكر العلماء وسيلة منع حمل جديدة خاصة بالرجال، تعتمد على حقن مادة هلامية تُشبه "الجِل" في منطقة البطن.

وتقوم شركة التكنولوجيا البيولوجية الأمريكية Contraline بتطوير ADAM، والذي تصفه بأنه أول جل مانع للحمل للرجال يمكن حقنه في العالم، وتم تشبيهه بأنه مثل اللولب.

ويعتمد مانع الحمل الجديد على مادة هلامية يتم حقنها في الأنابيب التي تنقل الحيوانات المنوية من خلال شق صغير في البطن، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ومن المقرر أن يمنع هذا الجل الحيوانات المنوية من الانتقال إلى الخصيتين وتستمر فعاليته لمدة عامين ثم يذوب الجل ويمكن للرجال تكراره مرة أخرى.

ويتطلب الإجراء الراحة لمدة أربع وعشرين ساعة، وتجنب ممارسة العلاقة الحميمة والرياضة ورفع الأشياء الثقيلة لمدة أسبوع؛ لتجنب المضاعفات التي تشمل الألم أو النزيف داخل كيس الصفن.

ويتم اختبار الوسيلة حاليًا في تجربة سريرية في مستشفى "إبوورث فريماسونز"، في شرق ملبورن، أستراليا، كما من المقرر إجراء تجربة أكبر في الولايات المتحدة العام المقبل، قبل أن يصبح الإجراء متاحًا بحلول عام 2025 أو 2026.

ومن جانبه، قال البروفيسور ناثان لورينتشوك، أخصائي المسالك البولية في مستشفى "إبوورث فريماسونز"، والباحث الرئيسي في الدراسة، إن الدراسة استمرت ثلاث سنوات للتحقق مما إذا كان الهيدروجيل ناجحًا كوسيلة منع حمل طويلة الأمد للرجال.

وأضاف: "قد تغير هذه الوسيلة قواعد اللعبة وتضمن أن تكون وسائل منع الحمل مسؤولية مشتركة بين الزوجين".

وتعد هذه الوسيلة أول وسيلة منع حمل طويلة الأمد غير دائمة، وهي وسيلة مناسبة خاصة بعد أن أظهر تقرير حديث تخلي عدد متزايد من الرجال عن الواقي الذكري.

وكان قد تم الإعلان في مارس الماضي عند تطوير حبة دواء للرجال فعالة بنسبة 99 % لمنع الحمل، وأظهرت الاختبارات التي أجريت على الفئران أن العقار الذي أطلق عليه YCT529، لم يسبب أي آثار جانبية.