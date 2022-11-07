"ناسا" تطلق "درعا حراريا" للفضاء لتأمين رحلات مستقبلية للمريخ

تطلق وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" هذا الأسبوع درعا حراريا يشبه الصحن الطائر إلى الفضاء؛ من أجل تأمين رحلات مستقبلية إلى هذا العالم المجهول.

ومن المقرر إطلاق هذه التكنولوجيا على صاروخ "United Launch Alliance Atlas V"، يوم الأربعاء المقبل، من قاعدة فاندنبرغ الفضائية في كاليفورنيا، إلى جانب قمر صناعي "JPSS-2" للطقس يدور حول القطب.

وبمجرد وصول القمر الصناعي إلى المدار، سوف ينتفخ الدرع الحراري ويوضع على مسار إعادة الدخول من مدار أرضي منخفض لاختبار قدرته على الإبطاء والبقاء على قيد الحياة.

وتأمل "ناسا" أن يوضح الاختبار كيف يمكن للدرع الحراري أن يعمل بمثابة مكابح عملاقة لإبطاء مركبة فضائية مستقبلية للمريخ.