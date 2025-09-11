ليعبّر أكثر عن شخصيتكم.. 4 إعدادات يجب تغييرها فورا في "iOS 26‎"

تستعد شركة أبل لإطلاق نظام تشغيلها الجديد "iOS 26" في 15 سبتمبر/أيلول الجاري، والذي يحمل في طياته أكبر نقلة تصميمية منذ سنوات.

وأبرز ما يميز النظام الجديد هو لغة التصميم التي أطلقت عليها الشركة اسم "Liquid Glass" أو الزجاج السائل، والتي ستوحد الطابع البصري عبر مختلف أنظمة تشغيل أبل.

لكن التغيير لا يقف عند حدود الشكل فحسب، بل يمتد إلى خيارات واسعة من التخصيص، تمنح المستخدمين قدرة أكبر على جعل هواتفهم أكثر تعبيرًا عن شخصياتهم.

أخبار ذات علاقة أبل توقف بيع آيفون 15 و16 برو لصالح إصدارات آيفون 17

وتاليًا أبرز 4 إعدادات ينصح بتغييرها فورًا:

تخصيص شاشة القفل

تعتبر شاشة القفل واجهة أساسية لتجربة Liquid Glass، حيث يظهر تأثير الشفافية بوضوح في الساعة والإشعارات، وحتى الويدجت.

ويمكن للمستخدمين تعديل الخطوط والألوان ودرجات الشفافية، بل والاختيار بين نمط زجاجي أو صلب.

وهذه التعديلات تضفي لمسة شخصية تجعل شاشة القفل أكثر جاذبية وتناسقًا.

أخبار ذات علاقة كيف طورت "أبل" تطبيق المنزل لينسجم مع ios 14 ؟‎

أيقونات الشاشة الرئيسية

لم تعد خيارات التخصيص مقتصرة على شاشة القفل، فقد أصبح بالإمكان تغيير شكل أيقونات التطبيقات على الشاشة الرئيسية لتتماشى مع التصميم الجديد.

والمميز هذه المرة هو إدخال خيار Clear الذي يتيح مظهرًا زجاجيًّا شفافًا للأيقونات، يمكن تفعيله في الوضع الفاتح أو الداكن، أو تركه على الوضع التلقائي الذي يتغير بحسب إعدادات النظام.

خلفيات محادثات iMessage

ميزة أخرى تضيف لمسة شخصية، هي إمكانية وضع خلفيات لمحادثات تطبيق الرسائل، حيث يستطيع المستخدم اختيار خلفيات جاهزة أو صور من مكتبة الهاتف، على أن تظهر الخلفية لجميع أطراف المحادثة، مما يمنح الدردشة طابعًا خاصًّا ومميزًا.

تفعيل ميزة فحص المكالمات

رغم أنها ليست جزءًا من تصميم "Liquid Glass"، فإن خاصية "Call Screening" الجديدة تستحق التجربة.

وعبر هذه الميزة، يمكن للنظام أن يطلب من المتصلين المجهولين الإفصاح عن سبب الاتصال باستخدام الذكاء الاصطناعي، ليقرر المستخدم بعدها ما إذا كان سيجيب أو يرسل المكالمة إلى البريد الصوتي مباشرة.