زلزال خامس يضرب فلسطين في غضون أسبوع

إرم – خاص

ضرب زلزال بلغت قوته 3.3 درجات على مقياس ريختر شمال فلسطين المحتلة.

وقال مدير مركز علوم الأرض وهندسة الزلازل في جامعة النجاح الوطنية د. جلال الدبيك لـ"إرم": " إن هزة أرضية جديدة هي الخامسة من نوعها ضربت فلسطين اليوم، وبلغت قوتها 3.3 درجة على مقياس ريختر".

وأضاف الدبيك إن الهزة وقعت نتيجة النشاط الزلزالي في فلق أصبع الجليل، ومركزها شمال بحيرة طبريا، وتبعد نحو 100 كلم غرب دمشق.

ولم تقع أي أضرار أو إصابات من الزلازل الخمسة التي سجلت في شمالاً.

وتعرضت فلسطين خلال الأسبوع الجاري إلى 4 هزات أرضية، كان مركزها مدينة صفد وطبريا شمال فلسطين المحتلة، وهي منطقة نشطة زلزاليا.

وتقع فلسطين في منطقة ذات نشاط زلزالي، حيث تعرضت لعدد من الزلازل خلال التاريخ بعضها كان مدمراً.

وتكمن المخاوف حسب الدبيك، من تعرض هذا الصدع إلى كسر أرضي كبير، وهو أمر وارد، ما سيؤدي إلى حدوث زلزال كبير قد تصل قوته الى 7 درجات.

ويوجد في فلسطين أكثر من بؤرة زلزالية، وأكثر من صدع أرضي نشط، تتوزع بين الشمال، ومنطقة البحر الميت ووادي عربة، ومنطقة العقبة.