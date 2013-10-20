إكتشاف علاج لأحد أمراض سرطان الدم

بيروت- (خاص) من هناء الرحيم

تمكن فريق من باحثي الجامعة الأميركية في بيروت من إبتكار عقار يشكل قفزة نوعية في التخلص من أحد أنواع سرطان الدم.

وقد أثبتت التجارب التي أجريت على الفئران نجاح العقار وعرضت النتائج في أوروبا ودول الخليج للحصول على تمويل إضافي للأبحاث التي ستنتقل في مرحلة مقبلة إلى التجارب على الإنسان.

وتخصص الباحثة اللبنانية في الجامعة الأميركية رحاب نصر ساعات طويلة من وقتها في التجارب التي تجريها لإيجاد علاج لمرض “الإبيضاض النقوي المزمن” المعروف إختصاراً باسم “سي أم أل” وهو أحد أنواع سرطان الدم الذي يصيب شخصاً من أصل ألف شخص في العالم.

وقد وصلت التجارب إلى مرحلة متقدمة حيث إنتقلت من الخلايا السرطانية إلى الفئران التي شفيت بالكامل بعد إختبار العلاج عليها.

وقالت رحاب: “الأبحاث التي أجريناها على الخلايا وعلى الفئران أكدت أنها تقضي على الخلايا السرطانية في الفئران بعد تناولها المزيج، والأمل كبير أن يتمكن الإنسان أيضاً من القضاء على الخلايا السرطانية".

ويحتاج إجراء التجارب على الإنسان إلى التعاون مع مختبرات إقليمية ودولية وإتمام هذا الإنجاز العلمي يواجه دائماً بعقبة الوصول إلى تمويل ملائم.

يشار إلى أن نتائج الأبحاث نشرت في تشرين أول/أكتوبر الجاري في المجلة العالمية لأمراض السرطان، وهو إعتراف ضمني من قبل باحثين عالميين بأهمية التجارب التي إنطلقت قبل 4 أعوام في لبنان بإمكانات محدودة، وقد تؤدي في المستقبل إلى علاج دائم لأحد أنواع مرض اللوكيميا الذي يهدد حياة الآلاف حول العالم.