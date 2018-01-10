بالصور.. هذه الكاميرا قادرة على التصوير قبل الضغط على زر التسجيل

كشفت شركة “Roader” عن كاميرا مبتكرة جديدة “Time Machine” تصلح لأن تكون رفيقتك الأولى في الرحلات الاستكشافية ورحلات التصوير، وكذلك في المناسبات التي لا تنسى لأنها الأفضل في تخليد الذكريات بالفيديو والتقاط اللحظة المناسبة دائمًا.

وتتيح الكاميرا القدرة على التقاط صور بمستويين من الدقة: الأول دقة منخفضة 640*640 بيكسل، والثاني: دقة مرتفعة 1088*1088 بيكسل وتأتي الكاميرا بمساحة تخزين تبلغ 16 غيغابايت.

وتقوم الكاميرا بتصوير 10 ثوان قبل أن يضغط المستخدم زر التسجيل و10 ثوان بعد أن يوقف التسجيل وذلك كي لا تفوت على المستخدم لقطة معينة بسبب بطء التقاطه للمشهد الذي يقوم بتصويره وبالتالي يلتقط المشهد المثالي.

وتعمل الكاميرا بشكل أوتوماتيكي على تخزين الفيديو الذي يتم تصويره بالدقة القليلة على هاتف المستخدم مباشرة عبر تطبيق “Roader” سواء كان الهاتف “أندرويد” أو iOS””، بينما يتم تخزين الفيديو بالدقة المرتفعة على الكاميرا نفسها.

وستتوفر الكاميرا في الأسواق بحلول منتصف العام الحالي ويمكن حجزها الآن عبر طلب مسبق من موقع الشركة بسعر 150 دولارًا.