مع ثلاجة سامسونغ الخارقة.. يمكنك التحدث للأجهزة الإلكترونية في منزلك (فيديو)

كشفت شركة سامسونغ عن ثلاجتها الجديدة (Family Hub 3.0)، التي ستحول نظرتك إليها من أنها مجرد مكان لحفظ الطعام طازجًا، إلى منصة عائلية متكاملة تسمح لك بإنجاز المزيد في حياتك والاستمتاع بها بصفتها وسيلة للتواصل.

وتأتي الثلاجة الجديدة محملة بمساعد الشركة الحديد (Bixby) الذي يسمح للمستخدم أن يتواصل مع هاتفه وأجهزته المنزلية المختلفة، المتصلة معًا بمنصة سامسونغ (Smart Things)، إذ يمكنك التحكم في إضاءة الغرفة وكذلك التفاعل مع تلفزيونك وغيرها من أجهزة ذكية تضمها منصة العملاق الكوري الجنوبي.

كما تسمح الثلاجة للمستخدم أن يدون ملاحظاته ويشاركها مع هاتفه بحيث تظل معه أينما يذهب، بالإضافة إلى قائمة مواعيده وأعماله التي يمكنه أن يزامنها مع هاتفه.

وبالإضافة لذلك يمكنك أن تتابع قائمة مشترياتك وتعدل عليها من شاشة ثلاجتك، وتتم مزامنة ما تضيفه أو تحذفه من تلك القائمة على هاتفك من خلال تطبيق مخصص لذلك.

كما أن الثلاجة الجديدة تحمل مكبر صوت يقدم تجربة موسيقية جيدة من شركة (AKG)، يتيح للمستخدم تشغيل أي موسيقى يرغب بالاستماع إليها عبر هاتفه.

ومن خلال تلك المنصة يمكنك أن تبني بيئة متكاملة من الأجهزة المنزلية الذكية المتواصلة سويًا، ويربطها جميعًا بتلك المنصة إلى جانب مساعدها الشخصي الذكي (Bixby)، وبالتالي ستستطيع التواصل مع أجهزة منزلك عبر التحدث لأي منها، أو عبر التحدث لهاتفك مباشرة من أي مكان في العالم عبر الإنترنت.