تعرف على المنتجات التقنية الأكثر غرابة وطرافة في 2017

كان العام 2017 الذي شارف على الانتهاء، زاخراً بمجموعة من الابتكارات التقنية التي كانت مؤثرة في مجالاتها، وجاءت لتقدم خدمات متكاملة وقيمة مضافة لمستخدميها، وحظيت بإعجاب وإشادة الخبراء والمستهلكين.

ويستعرض “إرم نيوز” في التقرير التالي، أبرز 6 تقنيات تم الكشف عنها خلال المؤتمرات والفعاليات التقنية التي شهدها العام 2017 وهي كما يلي:

الحزام الذكي

هو أول حزام ذكي بمواصفات تقنية مبهرة، يمكن شحنه بالطاقة كل 30 يومًا من خلال منفذ للشاحن، ويمكن للحزام قراءة مقاس وسط الإنسان يوميًا والخطوات وأوقات الجلوس والحركات وغيرها ليحفزك بشكل أكبر على النشاط وتحسين الحياة.

قناع الهواء

أول قناع في العالم يمكن ارتداؤه على نصف الوجه ليقوم بتنقية الهواء لصاحبه مع قطعة خاصة يمكنها ضخ الهواء داخل القناع وفلترته، وتبرز أهمية ذلك القناع في الأماكن التي يشتد فيها التلوث وتأثيراته، وهو مناسب لمرضى الربو والرياضيين.

مساعد النوم العميق

حصل على جائزة أفضل ابتكارات الصحة، وهو جهاز يساعدك على النوم العميق والاسترخاء والراحة بفضل الروائح التي ينشرها في أجواء المكان، ويضم الجهاز دسكين أحدهما يدعى “رسلاكس” يساعدك على النوم، والآخر “ريستور” بمعنى إعادة التأهيل ويساعدك على التعمق بشكل أكبر في النوم وبالتالي الحصول على راحة أكبر.

معالج الشعر الذكي

جهاز ليزر مبتكر يرتديه من يعاني من تساقط الشعر أو ضعف بصيلات شعره من أجل إعادة إنبات وتقوية الشعر بالليزر من خلال إعادة الحياة للأوردة الدموية تحت الجلد.

وبحسب إفادة الشركة المصنعة للجهاز، فإنه بعد مرور شهر من البدء باستخدام الجهاز فإن النتائج ستكون مبهرة، مؤكدة أن 93% من مستخدمي الجهاز حصلوا على شعر جديد وقوي بالفعل.

وسادة هوائية ثورية

يمكن اعتبارها أول وسادة هوائية “محمولة” في العالم، بل هي عقل ذكي ترتديه حول جسدك ليقوم بمتابعة تحركاتك وحماية ظهرك وصدرك في حال تعرضت لأي خطر، هذا في حال كنت أحد راكبي الدرجات النارية وهواة السرعة ومن عشاق ركوب الخيل وغيرها من الرياضات المثيرة.

الغواصة الذكية

أول غواصة في العالم تصور أعماق البحار بفضل الكاميرا المدمجة بها وتمتلك دقة خيالية تصل إلى “4K”، وتصور مقاطع على عمق 100 متر تحت سطح الماء، ويمكنها تخزين الفيديوهات داخل قرص “SD” مدرج بها بسعة 64 غيغابايت إلى جانب إمكانية إرسال المقاطع بدقة “HD” عبر تقنية “واي فاي” إلى التطبيق الخاص بها، والذي يتيح التعامل مع الغواصة وإدارة المقاطع والصور.