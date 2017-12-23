علماء يكشفون لغز تكوين القمر

تعتقد مجموعة من الباحثين الفرنسيين أن اصطدام كوكب الأرض بكوكب في حجم كوكب المريخ، منذ 4.5 مليار سنة، نتج عنه حطام تكوّن منه القمر فيما بعد.

وأوضحت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن العلماء اكتشفوا خلال تجربة محاكاة جديدة أن حجم الكوكب الذي اصطدم بالأرض، وتسبب في تكوين القمر، أصغر بكثير مما كانوا يعتقدون.

ولفتت الصحيفة إلى اختبار الباحثين في معهد باريس لفيزياء الأرض أكثر من ملياري مجموعة من العوامل المتغيرة؛ لحل لغز تكوين القمر.

وكان علماء الفلك يشكّون منذ فترة طويلة في نظرية ظهرت في سبعينيات القرن الماضي، أفادت بتكوين القمر نتيجة اصطدام كوكب عملاق اسمه “ثيا” بكوكب الأرض فور تكونه.

وبحسب تلك النظرية، فإن الاصطدام القوي نتجت عنه سحابة حطام كبيرة تكوّن منها القمر فيما بعد، ومع ذلك، لم يتوصل علماء الفلك حتى الآن لسبب تطابق كوكب الأرض والقمر كيميائيًا.

تلك النتائج قادت الباحثين لفكرتين: الأولى هي اندماج نصفي الأرض لتشكيل نظام قمر الأرض، والثانية هي اصطدام كوكب “ثيا” ذي الحجم الصغير بكوكب الأرض المتكون حديثًا.

وقال الباحث جيمس بادرو: “نعلم أن الحادث وقع أثناء الـ100 مليون سنة الأولى، وإن الكوكب المؤثر، بغض النظر عن حجمه سواء كان كبيرًا أو صغيرًا، ترك بصمة كيميائية في غطاء الأرض عبارة عن نيكل و كوبالت”.

وكانت دراسة منفصلة كشفت مؤخرًا أنه بعد تكون القمر بفترة قصيرة، اصطدمت كواكب صغيرة بالأرض، ما نتج عنه ظهور عناصر ثمينة مثل الذهب والفضة.