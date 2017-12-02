إيلون ماسك يرسل “سيارته” إلى المريخ !

كشف إيلون ماسك مؤسس “سبيس إكس” أن الشركة تستعد حاليًّا لإطلاق صاروخها Heavy Falcon، الذي ستتجه رحلته إلى المريخ وسيكون على متنها سيارته الخاصة وفقًا لما نشره موقع “تيك كرانش” التقني.

وجاء تصريح ماسك لينهي كل التوقعات والتقارير التي كانت تقول إن صاروخ الشركة لن ينطلق في رحلته قبل حلول العام المقبل، إذ أنجزت “سبيس إكس” مهمتها بشكل سريع.

وأشار رئيس “سبيس إكس” جويني شوتويل إلى أن الشركة ستجري تجربة عملية للرحلة على الأرض، بوضع الصاروخ في مرحلة اختبار وإذا تمت بنجاح، سيتم إجراء الرحلة بعد أسابيع قليلة قبيل انتهاء العام الحالي.

ويرى ماسك أن عام 2060 سيشهد وجود مليون شخص يعيشون على المريخ.