بخطوتين فقط.. سرّع تلفزيونك الذكي البطيء

أصبحت أجهزة التلفزيون الذكية هي المعيار السائد في عالمنا اليوم. إذ لم تعد مجرد أجهزة لعرض القنوات التلفزيونية التقليدية، بل باتت قادرة على الاتصال بالإنترنت وتشغيل تطبيقات وخدمات بث مختلفة مثل "نتفليكس".

وعلى الرغم من أنها تعمل بشكل جيد في معظم الأحيان، لكن حتى أفضل أجهزة التلفزيون الذكية من أفضل الشركات المصنعة تميل إلى التباطؤ مع مرور الوقت. فإذا كنت تعاني من بطء في أداء جهاز التلفزيون، يمكنك حل هذه المشكلة من خلال القيام ببعض الخطوات البسيطة.

أخبار ذات علاقة 4 طرق لاستخدام التلفزيون الذكي دون إنترنت.. تعرف عليها

تحديث البرنامج

يعد تحديث برنامج جهاز التلفزيون الذكي طريقة جيدة لضمان نظام تشغيل خالٍ من الأخطاء. وفي بعض الأحيان، قد تعمل إصدارات البرامج القديمة ببطء أو تسبب أخطاءً وأعطالًا.

ولحسن الحظ، يقدم تحديث البرنامج إصلاحات لهذه المشاكل. وبينما تختلف طريقة تثبيت التحديثات من شركة لأخرى، لكن في جميع الأحوال يمكنك العثور على قسم تحديث البرنامج في قائمة الإعدادات.

فإذا كنت تستخدم جهاز تلفزيون "سامسونغ" على سبيل المثال، من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى الإعدادات وحدد جميع الإعدادات وانقر على الدعم وحدد خيار تحديث البرنامج.

ومن المفترض أن ترى زر "التحديث الآن" إذا كان هناك إصدار جديد متاح للتثبيت. كما يمكنك أيضًا ضبط التلفزيون للتحديث تلقائيًا من القائمة نفسها.

إلغاء التطبيقات

قد يؤدي نقص مساحة التخزين إلى إبطاء أي جهاز، بما في ذلك التلفزيون. فبينما يفرّغ معظم المستخدمين مساحة تخزين على أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية، غالبًا ما يتم تجاهل التلفزيون.

فإذا كان لديك عدد كبير جدًا من التطبيقات المثبتة على تلفزيونك، فقد حان الوقت للتخلص من التطبيقات التي لا تستخدمها كثيرًا. وقد تختلف خطوات إلغاء تثبيت التطبيق حسب نوع التلفزيون الذي تستخدمه، لكن عادةً ما تجدها في قسم التطبيقات ضمن قائمة الإعدادات.

كذلك، قد تسمح لك بعض أجهزة التلفزيون أيضًا بإلغاء تثبيت التطبيقات مباشرةً من الشاشة الرئيسية.