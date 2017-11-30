“أبل” تطلق تحديثًا لسد ثغرة خطيرة في أجهزة “ماك”

أطلقت شركة “أبل” تحديثًا أمنيًا يسد ثغرة خطيرة تم اكتشافها في نظام تشغيل أجهزة “ماك” الحاسوبية، وذلك خلال أقل من 24 ساعة من نشر الثغرة مفصلة على الإنترنت.

وحسبما نشر موقع “ذا ڤيرج”، فإن “أبل” نشرت بيانًا رسميًا على موقعها للدعم تعتذر فيه عن تعرض خصوصية مستخدميها للخطر، وتعد بأن لا تتكرر هذه المشكلة مرة أخرى، حيث أن مطوريها وخبراءها الأمنيين يعملون بدأب لحمايتهم دائمًا من هجمات “الهاكرز”.

وتتيح الثغرة للمخترق أن يحصل على طريقة لفتح أي جهاز “ماك” دون باسوورد وبصلاحيات عليا، تسمح له أن يقوم بتعديل ومسح الملفات، وكذلك تعديل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بهوية المستخدم لدى أبل.

وأعلنت الشركة في بيانها أن “مطوريها جاءوا من منازلهم صباحًا يعلمون بالمشكلة عبر الإنترنت، ولم يستغرقوا وقتًا طويلاً لتطوير تحديث يحل المشكلة، ما يدل على أن الشركة لم تكن تعلم بالثغرة، قبل أن يطلقها مكتشفها عبر الإنترنت”.