5 روبوتات ذكية ستحدث ثورة في منزلك (فيديو)

قريبًا ستنسى ساعات الراحة التي تعلنها المطاعم حيث تتوقف عن العمل ليرتاح طاقمها، بل إنك قد لا ترى بشرًا مرة أخرى داخل أي مطعم أو مقهى، فالجميع ستجدهم من هياكل معدنية لا يشعرون كثيرًا، ولكنهم يراقبونك بحذر ليعرفوا إن كان الطعام قد أعجبك أم لا، وبالتأكيد سيبلغون ملاحظاتك إلى الشيف، والذي سيكون هو الآخر روبوتًا ذكيًا.

أفضل صناع القهوة Gordon

صممت شركة “ميتسوبيشي” الشهيرة روبوتًا ذكيا يُدعى Gordon.وهو عبارة عن ذراع إلكترونية تقوم بإعداد أكواب من القهوة بشكل سريع، كل ما عليك فعله هو اختيار قهوتك بتفضيلاتك الخاصة من خلال شاشة تعمل باللمس وتحصل على رقم طلبك، ومن ثم ستقف لتشاهد تحضير طلبك بحركات جوردون السريعة الدقيقة ويقدمه لك في كوب مغطى جاهز دون سكر، يمكنك إضافة ما تريد منه حيث إنه يوجد بجانب المكان المخصص لوضع القهوة والذي يضع عليه جوردون كوبك بمنتهى الدقة، ومن ثم يقوم بالتخلص من الأكواب الفارغة بشكل سريع وغاية في المثالية، وهو يعمل بالفعل مع البشر منذ يناير/كانون الثاني الماضي داخل مقهى Cafe X بسان فرانسيسكو الأمريكية.

“سالي” تقدم لك سلطتك كما تفضلها

تقوم سالي، والتي صممها وصنعها فريق مشروع Chowbotics الناشئ، بتحضير 1000 نوع من السلطة، من خلال مجموعة من 21 مكونًا بداخلها، كل ما عليك فعله هو اختيار مكونات سلطتك من خلال مجموعة من الأزرار المثبتة على هيكل سالي الأمامي.

روبوتات البيتزا

نجحت جوليا كولينز، مؤسسة مشروع Zume Pizza، في أن تقدم فكرة مختلفة عن البيتزا، من خلال روبوتين يقومان بعملية توزيع الصلصة على سطح عجين البيتزا بعد فردها بواسطة عمال بشر، ومن ثم يقومون بنشر مكوناتها من فلفل وموتزاريلا وبقية المكونات حسب الطلب الذي يضعه الزبون عبر تطبيق للهاتف الذكي، وفي نهاية خط الإنتاج الذي يتحرك طوال العملية، يستقبل البيتزا ذراع روبوت يحملها بعناية ليدخلها إلى الفرن مشتعل عند درجة 800 فهرنهايت، ومن ثم عند تمام نضجها يخرجها الذراع ويقطعها ويقدمها في علبة تحمل اسم Zume Pizza .

مطبخ يجهز لك وجبتك بسهولة

نجح باحثون بمعهد MIT البحثي في تأسيس مشروع مطبخ متنقل قادر على تجهيز وجبات متكاملة دون أي تدخل بشيء، كل ما عليك هو طلب وجبتك والانتظار لتتناول أشهى الأطباق.

روبوت متخصص لطهي وتقديم البرغر

نجح فريق Momentum Machines في تصميم روبوت Flippy والذي يقوم بقلي البرغر وتقليبه كي لا يحترق ويتم طهيه بشكل جيد، ومن ثم يقوم برفعه ووضعه داخل الساندويتش ويقوم عامل بشري بوضع مختلف الإضافات الأخرى ليكون جاهزًا للتقديم في دقائق.