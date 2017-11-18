تطبيق إلكتروني يكافح “إدمان” المواقع الإباحية بأناشيد دينية وخطب سياسية

طوّر طبيب أعصاب هندي تطبيقًا إلكترونيًا يهدف إلى معالجة “إدمان” المواقع الإباحية، وذلك باستخدام أناشيد دينية وخطب سياسية لرموز عالميين وزعماء روحيين، عندما يحاول المستخدم الوصول إلى تلك المواقع.

وذكرت صحيفة “غارديان” البريطانية، مساء الجمعة، أن التطبيق طوّره الطبيب الهندي فيجاي ناث ميشرا، أستاذ علم الأعصاب في جامعة “باناراس هندو”، ردًا على مشاكل سلوكية تظهر على مرضاه بسبب إدمانهم لتلك المواقع.

وبحسب “غارديان”، يستخدم التطبيق حاليًا أناشيد وصلوات هندوسية يتم تشغيلها تلقائيًا عند محاولة المستخدمين الوصول إلى المواقع الإباحية أو المواد التي تحتوي على مشاهد عنف.

ونقلت الصحيفة عن “ميشرا” أنه يهدف إلى توسيع نطاق القبول لهذا التطبيق قدر الإمكان.

وأضاف قائلا: “في غضون شهر سيحتوي التطبيق على أناشيد وأدعية تناسب المجتمع الإسلامي حتى يمكن استخدامه بشكل مريح من قبل جميع الأديان”.

كما ستضاف إلى التطبيق خطب مؤثرة لشخصيات بارزة مثل السياسي والزعيم الروحي الهندي المهاتما غاندي، والمناضل الجنوب أفريقي نيلسون مانديلا، والشاعر البنغالي رابندراناث طاغور.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن ميشرا قوله: “لا يمكن علاج إدمان المواد الإباحية، ولكن هذه محاولة متواضعة لتغيير سلوك المرء”.

وقد سُمّي التطبيق “هار هار ماهاديف”، على اسم نشيد يستخدمه الهندوس في طلب تدمير الشرور.

وكانت صحيفة “هندوستان تايمز” قد نشرت تقريرًا في وقت سابق أفاد بأن الهنود يأتون ضمن أكثر مستخدمي المواقع الإباحية على الإنترنت.

وفي 2015، طلبت الحكومة الهندية من مقدمي خدمات الإنترنت وشركات الاتصالات في البلاد حجب مئات المواقع الإباحية.