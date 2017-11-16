فيسبوك يطلق أداة جديدة لمحاربة الشائعات

أعلنت فيسبوك أنها ستبدأ إطلاق أداة جديدة للتأكد من مدى مصداقية مصادر الأخبار والمحتوى الإخباري الذي يتم نشره على الشبكة، وهي تحمل اسم Trust Indicator والتي تتيح للمستخدمين التعرّف على مصدر الخبر والعديد من المعلومات عنه للتأكد من صحته، وفقًا لما نشره موقع “ذا فيرج” التقني.

وستُتيح الأداة للمستخدم، والتي ستظهر في صورة زر بجانب الأخبار، التعرّف على معلومات حول الناشرين وسياساتهم المهنية، وكذلك مدى دقة التحقق من الحقائق ومعلومات دقيقة حول ملكية الوسيلة الإعلامية مصدر الخبر، وبالتالي ستكون هناك شفافية كبيرة من جانب “فيسبوك” تجاه مستخدميه حول المحتوى الذي يتم تداوله على شبكته منعًا للتضليل ونشر الشائعات.

وأوضح “فيسبوك”، أن تلك الأداة تعتبر خطوة حيوية لمواجهة انتشار الأخبار الكاذبة والشائعات على شبكته الاجتماعية، خاصة بعد مواجهته موقفًا صعبًا مع العالم بعد كم الشائعات الضخم الذي تم نشره خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2016، والتي تم إثبات وجود حملة إعلانية منظمة قيمتها 100 ألف دولار أجرتها شركة تابعة للحكومة الروسية، كان هدفها تضليل الرأي العام خلال فترة الانتخابات.

وأشارت الشبكة الزرقاء إلى أن “Trust Indicator”، ستتيح للمستخدمين التعرّف على سياق نشر الأخبار ومعلومات حول ما وراء الحدث من حيث هوية الناشر وتمويله وملكيته، لكي تتضح الصورة أمامه فيتمكن من الحكم على مدى صحة أو خطأ تلك الأخبار التي تواجهه على فيسبوك.

وتأتي تلك الأداة كجزء من جهود جمعية Trust Project، والتي تم تأسيسها بواسطة جامعة سانتا كلارا مع مجموعة من المؤسسات الإخبارية، وبتمويل رئيس من “غوغل” ورجل الأعمال كريج نيومان، مؤسس موقع Craiglist.