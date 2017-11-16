“واتساب” يطور خاصية جديدة تسهل تسجيل رسالة الصوت (صور)

طور تطبيق التراسل الفوري الأشهر حول العالم “واتساب“، ميزة جديدة تتعلق بتسجيل الرسائل الصوتية، إذ يختبر التطبيق أسلوباً لإرسال الرسائل الصوتية، بحيث يكون المستخدم أكثر حرية في التعامل مع المحادثة، خلال تسجيل رسالته، في وقت كان الأمر يتطلب الضغط المستمر على زر المايكروفون.

وحسب ما أورده موقع TNW التقني، فإن تلك الطريقة، تعتمد على فكرة ضغط المستخدم على رمز الميكروفون لمدة نصف ثانية، سيظهر رمز قفل أعلى رمز الميكروفون، وإذا قام بالسحب تجاه القفل، سيتحول إلى شكل قفل مغلق، وهنا يتمكن المستخدم من تسجيل رسالته ويده حرة، ولديه القدرة على تصفح المحادثة والرسائل التي تم تبادلها مع الطرف الآخر بسهولة.

ونشر موقع WABetaInfo، مقطعاً يعرض كيفية عمل الميزة الجديدة، ويوضح أنه سيكون التعامل مع المحادثة أسهل كثيرًا، بعدما أصبح من غير الضروري على المستخدم، أن يستمر في الضغط طوال التسجيل على زر الميكروفون.

وكشف تطبيق واتساب، عن أن الميزة الجديدة مازالت في طي التجربة، وسيتم إتاحتها للجميع بمجرد التأكد من أنها تعمل بشكل جيد.

يُذكر أن التطبيق، قدم تلك الميزة في عام 2013، ولكنها لم تلق الاهتمام بتطويرها في ذلك الوقت، حتى تم إجراء التجربة في الوقت الحاضر.