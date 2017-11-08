المغرب ينجح في إطلاق أول قمر صناعي

تمكن المغرب اليوم الأربعاء على الساعة الواحدة و 43 دقيقة صباحا بتوقيت غرينيتش من إطلاق أول قمر صناعي له، وهو يحمل اسم “محمد السادس أ”، وبهذا يصبح ثالث دولة افريقية تملك قمرا صناعيا خاصا بها بعد مصر وجنوب إفريقيا.

وانطلق القمر الصناعي الذي يبلغ وزنه 1110 كلغ على متن الصاروخ الإيطالي الصنع من طراز ” فيغا”، الذي يقوم برحلته رقم 11 منذ بداية استغلاله في 2012.

وتم الإقلاع من قاعدة كورو، التابعة لمنطقة غوايانا الفرنسية على الساحل الشمالي الشرقي لأمريكا الجنوبية في ظروف جيدة.

وقامت قناة “Space Videos” على موقع يوتيوب بمتابعة النقل المباشر لعملية إطلاق القمر ،الذي يتوقع أن يسدي للمغرب الكثير من الخدمات المدنية و الأمنية، وتابعه العديد من المغاربة باهتمام بالغ.

واختارت المملكة تاريخ إطلاق أول قمر صناعي لها ، تزامنا مع احتفالاتها بعيد المسيرة الخضراء، كما تستعد لإطلاق قمر ثاني في السنة المقبلة ، يحمل اسم “محمد السادس ب”، دورهما الأساسي توفير معطيات وصور دقيقة تصل إلى 70 سنتيمترا ..

وذكرت الصحافة الفرنسية منذ فترة أن الجارين اسبانيا و الجزائر قلقتين من إطلاق المغرب لهذا القمر ، لان من شانه أن يكشف عن مواقعهم الإستراتيجية و العسكرية.

وظهر ذلك جليا من خلال الدردشة التي رافقت النقل المباشر لإطلاق الصاروخ على يوتوب، حيث اتسمت بتبادل السب و القذف بين المغاربة و الجزائريين ، بدل النقاش العلمي للموضوع.