تعطل تطبيق “سناب شات” في مختلف دول العالم

اشتكى العديد من المستخدمين، خلال الساعات الماضية، من تعطل تطبيق “سناب شات” الشهير للتواصل الاجتماعي.

وقال مستخدمون إنهم يواجهون المشكلة في العديد من الدول مثل المملكة المتحدة وأوروبا والولايات المتحدة والسعودية والإمارات وغيرها.

ودشن مستخدمو التطبيق عدة وسوم متفاعلة بشكل كبير عبر موقع “تويتر” لنشر الأخبار والتعليقات حول تعطل التطبيق.

وتصدر وسما #تعليق_السناب و #تعطل_سناب قائمة الوسوم الأكثر تفاعلاً في موقع “تويتر” وشهدا استفسارات هائلة من المستخدمين حول أسباب المشكلة، فيما عمد العديد من المستخدمين إلى التندر حول الأمر.

وقالت الشركة في تغريدة عبر حسابها بموقع “تويتر” تعليقاً على المشكلة: “بعض المستخدمين يواجهون مشكلة في التطبيق، ونحن نبحث في الأمر”.

Some Snapchatters are having trouble with the app ???? We're looking into it!

