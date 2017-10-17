جهاز جديد من سامسونغ يسهل عليك تتبع الأشخاص (صورة)

كشفت شركة سامسونغ، عن جهاز جديد “Connect Tag” ،والذي يسمح للمستخدمين بتتبع الأشخاص المقربين منهم، وجميع أغراضهم وحيواناتهم الأليفة، وذلك من خلال الجهاز ،الذي يحمل تقنيات متطورة للتتبع عبر الإنترنت، وفقًا لما جاء على موقع “فاندرويد” التقني.

وأوضحت الشركة، أن جهازها الجديد يعتمد على تقنيتي التتبع الجغرافي بـ “الأقمار الصناعية GPS”، و”Call ID”، ويعتبر ذلك أول استخدام لها في منتج سيصل إلى أيدي المستخدمين. وهي تقنية تعتمد على استخدام نطاقات من شبكات الموبايل مخصصة لإنترنت الأشياء، حيث تتيح الاتصال بالإنترنت، واستخدام خدمات التتبع بشكل مميز ،ولكن بأقل استهلاك ممكن للبطارية، مثل شبكات “NB-IoT” و”Cat.M1″، ما يسمح للجهاز أن يتصل بالإنترنت لفترة طويلة تصل إلى 7 أيام، وكل ذلك على شحنة واحدة فقط.

وتبلغ أبعاد الجهاز 4.21 من حيث العرض، و1.19 من حيث السمك، وهو مقاوم للمياه والأتربة بشهادة “IP68″، وسيتم الكشف عنه رسميًا خلال مؤتمر ستعقده سامسونغ يوم الـ18 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

ولم تصدر أي معلومات حول سعر الجهاز، ومدى توافره حول العالم، إلا أنه من المتوقع أن يصل لعدد محدود من الدول ،وعلى رأسها كوريا الجنوبية.