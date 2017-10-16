شركة OnePlus تجمع معلومات تفصيلية عن عادات مستخدمي هواتفها الذكية

قال كريستوف مور، إن شركة الهواتف الذكية OnePlus تعمل على جمع معلومات تفصيلية عن عادات مستخدمي هواتفها الذكية.

وأوضح باحث الأمان البريطاني في مدونته على الويب، أن نظام التشغيل OxygenOS يقوم بجمع البيانات ونقلها إلى الشركة الصينية، ومن ضمن هذه البيانات رقم الجهاز ورقم IMEI والرقم الهاتفي وعنوان MAC واسم شبكات WLAN اللاسلكية، التي يتم الاتصال بها، بالإضافة إلى جمع معلومات عن التطبيقات المستخدمة وحتى الوظائف، التي يتم استعمالها داخل هذه التطبيقات، بما في ذلك البيانات المتعلقة بمدة الاستخدام.

ونظرًا لأنه يتم إرسال هذه المعلومات مع رقم الجهاز إلى الشركة الصينية، فإنه يسهل إلحاق هذه البيانات بالمستخدمين الفعليين.

وتعتمد شركة OnePlus على تسويق الجزء الأكبر من هواتفها الذكية من خلال البيع المباشر عبر الإنترنت، وأوضحت الشركة الصينية لبوابة التقنيات “Androidpolice.com” أنها تستخدم البيانات، التي يتم جمعها من أجل تحسين البرامج.

ويمكن للمستخدم، الذي لا يرغب في جمع معلومات عنه، إيقاف نقل البيانات عن طريق الإعدادات الموسعة، من خلال إيقاف الخيار “المشاركة في برنامج إرضاء العملاء الخاص بنا”، ومع ذلك سيتم نقل المعلومات العامة حول الجهاز وطريقة الاستعمال عبر طريق ثان لتدفق البيانات، ولم تفصح الشركة الصينية عن أية معلومات حول كيفية إيقاف نقل البيانات عبر هذه الطريقة الثانية.