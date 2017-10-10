أمريكا وروسيا تستعدان لإطلاق محطة قمرية دولية

قال مدير وكالة الفضاء الروسية إيجور كوماروف، إن المناقشات والتخطيط لبناء المحطة القمرية الدولية بدأت بالفعل، بين مجموعات العمل الروسية الأمريكية.

وأكد كوماروف أنه تم تشكيل اللجان المخصصة لهذا المشروع في كل من روسيا والولايات المتحدة، مشيرًا إلى أنه من الممكن تطوير هذا التعاون، لتتمكن المجموعة من استكشاف كوكب المريخ.

ومن المفترض أن تنطلق أولى الوحدات إلى المحطة ما بين عامي 2024 و2026.

وسيعتمد المشروع بشكل أساس على الميزانية الحكومية، الأمر الذي يشكل خطوة إستراتيجية مهمة بالنسبة للروس والأمريكان على حد سواء.