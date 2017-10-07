الأول في العالم.. إطلاق مستقبل هوائي رقمي خاص بالمكفوفين في المغرب

شهدت العاصمة المغربية الرباط، السبت، إطلاق أول مستقبل هوائي رقمي خاص بالمكفوفين وضعيفي البصر؛ حيث يساعدهم على اختيار القناة الفضائية التي يريدون الاستماع إليها.

جاء ذلك على هامش افتتاح معرض التكنولوجيات الحديثة، “دي في إكسبو 2017″، المنظم تحت شعار “التكنولوجيات الحديثة من أجل استقلالية أكبر للمكفوفين وضعاف البصر”.

ويُنظِم المعرض على مدار يومين، مؤسسة “رؤى التكنولوجيا” (غير حكومية)، بالشراكة مع المكتبة الوسائطية لمؤسسة محمد السادس (حكومية).

وقال رئيس المؤسسة محمد الزوهري: “أطلقنا اختراعًا هو الأول من نوعه في العالم، ونهدف من خلاله إلى تقريب الحلول المتوفرة في مجال التكنولوجيا الحديثة من ذوي الإعاقة البصرية”.

وأضاف: “هذا العام بذلنا جهدًا كبيرًا لنقدم الجديد، بهدف تخطي الصعوبات التي تواجه إعاقتهم في حياتهم اليومية”.

ورأى أنه “أصبح بإمكان الكفيف الولوج إلى سوق العمل بفضل التكنولوجيا الحديثة”.

والجهاز الجديد، الذي تم اختراعه على أيدي خبراء من الصين والمغرب، حسب منظمي المعرض، يتوفر على لوحة إلكترونية، تستخدم بطريقة “برايل” (القراءة عبر اللمس)، وتمكن الكفيف من اختيار القناة الفضائية التي يريدها.

ويتيح الجهاز للمكفوفين الانتقال من قمر صناعي إلى آخر، ثم بعد ذلك يختار الشخص المكفوف القناة الراغب في الاستماع إلى برامجها.

وينظم المعرض بمناسبة تخليد اليوم العالمي “للعصا البيضاء”. ومن المتوقع أن يستقطب في دورته الثانية، أكثر من ألفين و500 شخص بين زائر ومشارك.

ويحتفل العالم يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول، باليوم العالمي للعصا البيضاء باعتبارها العلامة المميزة للكفيف.

وحسب إحصاءات رسمية، فإن مجموع المعاقين في المغرب يبلغ مليونين و264 ألف معاق، 23,8% منهم في وضعية إعاقة بصرية.‎