رائد فضاء فرنسي يطلق قناته على يوتيوب لنقل يومياته من المحطة الفضائية

قام رائد الفضاء الفرنسي”توماس بيسكيت” بإطلاق قناته الخاصة على يوتيوب، لينقل من خلالها يومياته إلى متابعيه عند تواجده بالمحطة الفضائية، وحتى عودته إلى الأرض.

ويعتبر “بيسكيت” من أنشط رواد الفضاء على مواقع التواصل الاجتماعي، لذا قام بإطلاق مشروعه في حفل نظمته “يوتيوب براندكاست” في باريس.

وقال الرائد البالغ من العمر 39 عامًا، والذي قضى 6 أشهر في المحطة الفضائية (ISS): “سأحاول أن أبين لكم كيف تكون فعليا حياة رائد الفضاء، كيف نتدرب، وكيف نستعد لمهماتنا في الفضاء”.

وتوجد 5 فيديوهات حاليًا على القناة المسماة “”Thomas Pesquet, ESA Astronaut”، والتي يتابعها بعد انطلاقها بـ 3 أيام أزيد من 5000 متابع.

ويركز أحد تلك الفيديوهات على التمارين الرياضية التي يمارسها الرواد على بعد آلاف الكيلومترات من الأرض.

ويقول بيسكيت:”نحن ملزمون بممارسة الرياضة لساعتين ونصف الساعة يوميًا، للحد من فقدان الكتلتين العضلية و العظمية”.

كما سيحاول العالم “بيسكيت” من خلال قناته توعية سكان الأرض بالأخطار البيئية الناجمة عن بعض أنشطتهم اليومية، باعتباره شاهد عن قرب العديد من الظواهر الجوية، ويتمنى أن تتم مشاركتها على نطاق واسع، حسب تعبيره.