هذا كل ما كشفت عنه مايكروسوفت في مؤتمرها حول تقنية “الواقع المختلط”

أقامت شركة “مايكروسوفت” مؤتمرًا للكشف عن أحدث ما توصلت إليه في مجال الواقع المختلط “Mixed Reality” ، وهي تقنية ابتكرتها وقدمتها منذ عامين في نظارتها “HoloLens”.

وتسمح التقنية للمستخدم بأن يجرب الواقع الافتراضي عبر الانتقال لعالم آخر مختلف عن العالم الذي يعيش فيه، وكذلك تجربة الواقع المعزز والذي يسمح بأن يضيف معلومات وتأثيرات بصرية على الواقع الذي أمامه.

امبراطورية مايكروسوفت الجديدة

كشف رئيس قطاع الواقع المختلط بمايكروسوفت، أليكس كيبمان، عن أن الشركة بالتعاون مع نخبة من مصنعي الأجهزة الإلكترونية الحاسوبية في العالم ستطلق يوم الـ17 من أكتوبر مجموعة من نظارات الواقع المختلط المعتمدة على نظام تشغيلها ويندوز 10، ليكون بذلك هذا التاريخ أول مرة تتم فيه إتاحة وصول تلك النظارات لأيدي المستخدمين من الجمهور العادي.

صفقة مهمة

أعلنت شركة مايكروسوفت استحواذها على منصة “Altspace VR” الاجتماعي في الواقع الافتراضي، لتتمكن بذلك من منافسة العملاق فيسبوك ،وخدمته المميزة “Facebook Spaces”.

وتتوافق تلك المنصة للعمل مع جميع نظارات الواقع الافتراضي في السوق ،مثل نظارة غوغل “DayDream VR” و”HTC Vive” و”Oculus Rift”، وكذلك نظارة سامسونغ “Gear VR”، وبالتأكيد مع النظارات الجديدة التي ستعمل بنظام ويندوز 10.

وتعتبر شركة سامسونغ من أهم وأحدث المتعاونين مع مايكروسوفت في مجال الواقع المختلط، حيث ستطلق الشركة الكورية الجنوبية نظارة جديدة تتوافق والعمل بتقنية مايكروسوفت وسعرها سيكون 499 دولارًا، وستحمل اسم “HMD Odyssey” ،وسبب السعر المرتفع هو استخدام شاشة من نوع “OLED”.