مهندسان عربيان يطوران منظومة إنتاج ذكية متكاملة لأتمتة معامل الغذائيات

حاجة محلية

وفي حديث خاص لـ"إرم نيوز"؛ قالت المهندسة بشرى حسن: "بدأنا رسم تصميم المنظومة على الورق من وحي خيالنا، ما ساعدنا على ابتكار تصميم جديد مختلف عن التصاميم العالمية لأنظمة الإنتاج المشابهة".

وأضافت: "لا توجد منظومة منافسة في السوق المحلية، وعند استيراد منظومات إنتاجية مشابهة من الخارج، تكون التكلفة مرتفعة".

معوقات

وواجه المهندسان جملة معوقات متعلقة بصعوبة الحصول على القطع اللازمة لصناعة النموذج الأولي، بسبب عدم توافرها محليًا، ما دفعهم إلى طلبها من الخارج قبل شهور عدة.