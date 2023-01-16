مهندسان عربيان يطوران منظومة إنتاج ذكية متكاملة لأتمتة معامل الغذائيات
طور المهندسان السوريان محمد شيخ خليل وبشرى الحسن من جامعة دمشق السورية، منظومة ذكية ومرنة لتعبئة وختم عبوات السوائل الغذائية وفق أفضل شروط التعقيم، ما ينافس أجهزة التعبئة العالمية.
وحاول المهندسان إيجاد تطبيق واقعي يجمع بين البرمجة والإنتاج الصناعي، من خلال ابتكار منظومة متكاملة لتعبئة جميع أنواع السوائل الغذائية وبقياسات مختلفة.
آلية العمل
وتتضمن عملية الإنتاج الصناعية توجيه مسار العبوة وتعقيمها وتعبئتها وتغليفها بالبلاستيك، ثم تغطيتها وإحكام إغلاقها، وفي النهاية تخضع للفحص وختم تاريخ الإنتاج.
وتمتاز المنظومة بقدرتها على عرض كمية كبيرة من البيانات المتعلقة بالإنتاج الصناعي، والطاقة الإنتاجية، والمشكلات المتوقعة، من خلال واجهة مؤتمتة بالكامل ونظام تحكم آلي مزود بشاشة تحكم سهلة الاستخدام.
وتتألف المنظومة بشكل رئيس من قرص دوار يحقق شرط السرعة وضخامة الإنتاج، بفضل أتمتة عمله بالكامل، ويتحكم القرص بسير جميع عمليات التعبئة، ما يحول المنظومة إلى خط إنتاج دائري.
ويتصل القرص بأجهزة التعبئة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ (ستانلس ستيل) لتحقيق معايير التعقيم الخاصة بالغذائيات.
وتسمح المنظومة المُبتكرة بتعبئة أحجام مختلفة من المنتجات، من خلال توسيع حلقات القرص الدائري، ما يعطيها صفة المرونة.
حاجة محلية
وفي حديث خاص لـ"إرم نيوز"؛ قالت المهندسة بشرى حسن: "بدأنا رسم تصميم المنظومة على الورق من وحي خيالنا، ما ساعدنا على ابتكار تصميم جديد مختلف عن التصاميم العالمية لأنظمة الإنتاج المشابهة".
وأضافت: "لا توجد منظومة منافسة في السوق المحلية، وعند استيراد منظومات إنتاجية مشابهة من الخارج، تكون التكلفة مرتفعة".
معوقات
وواجه المهندسان جملة معوقات متعلقة بصعوبة الحصول على القطع اللازمة لصناعة النموذج الأولي، بسبب عدم توافرها محليًا، ما دفعهم إلى طلبها من الخارج قبل شهور عدة.
طموح مستقبلي
وأشار المهندسان إلى مرونة المنظومة وقابليتها لتغير التصميم مستقبلًا؛ وفقًا لنوع المنتج أو تغيير مراحل الإنتاج.
وحاز المهندسان على المركز الأول في معرض كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية في جامعة دمشق للعام 2022، وهما يطمحان إلى توظيف المنظومة في المصانع، وإطلاق علامة تجارية تحمل اسمًا جديدًا في عالم الإنتاج.