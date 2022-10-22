ميزان ذكي يبقيك على اطلاع دائم بشأن ما يحدث في جسمك

أعلنت شركة "إيكو فور لايف" الأمريكية لمنتجات المنازل الذكية المبتكرة عن إطلاق ميزان ذكي منزلي، يقيس وزن الجسم، مثل الميزان العادي، بالإضافة إلى إجراء قياسات عديدة، والتي تبقي المستخدم على اطلاع دائم بشأن ما يحدث داخل جسمه، للحفاظ على حالته الصحية.

ويمكن لهذا الميزان الذكي أيضًا، قياس نسبة الدهون في الجسم، وحساب مؤشر كتلة الجسم، كما يزود مستخدمه بقراءات عن حالة جسمه من حيث معدل العضلات والتمثيل الغذائي ونسبة البروتين وكثافة كتلة العظام، والعمر البدني.

ويصدر الميزان كذلك، تقييمًا لكمية المياه التي يحتاجها الجسم، بالإضافة إلى تذكير مستخدمه بشرب كوب من الماء خلال يومه، بحسب موقع "ماشابل" التقني.

وصممت الشركة الأمريكية الميزان الذكي الجديد، بمظهر بسيط وبمزايا سهلة للاستخدام المنزلي تناسب جميع أفراد الأسرة.

وأوضحت الشركة، أن هذا الميزان يعمل بتقنية الاتصال اللاسلكي "واي فاي"، من خلال اقترانه مع تطبيق "إيكو فور لايف"، والذي يمكن تحميله عبر الهواتف الذكية التي تعمل بنظامي التشغيل "آي أو إس" أو "أندرويد"، حيث يمنح المستخدم نظرة أكثر تفصيلًا عن صحته، مما يمكن أن يوفره الميزان العادي.

وقالت الشركة في بيان لها: "يمكن أن توفر بعض الأدوات الذكية تقديرات حول الأشياء الأساسية مثل ضغط الدم أو معدل ضربات القلب، ولكن تحقيق نظرة أكثر تفصيلًا بهذا الميزان الذكي، يهدف إلى الحصول على صورة أكثر اكتمالًا عن الجسم طوال الوقت، والتي يمكن أن تساعد في تحسين الصحة بشكل عام".

وأوضحت أنه "من المفيد الحصول على هذه المعلومات في المنزل، وخاصة للراغبين في الحفاظ على مستوى معين من اللياقة البدنية، بالإضافة لمراقبة الصحة بشكل عام".

وتابعت الشركة: "الحفاظ على الصحة مثل الحفاظ على المنزل نظيفًا، فقد يكون الأمر أسهل إذا كان لدينا المزيد من المعلومات حول ما يحدث بالفعل داخل أجسامنا، وربما يكون من الصعب القيام بذلك إذا لم تتوفر الأدوات الذكية الملائمة".