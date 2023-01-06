"جيمس ويب" يلتقط صورا لمجرات من بداية نشأة الكون
كشفت وكالة "ناسا" الأمريكية للفضاء أن تلسكوب "جيمس ويب" التابع لها رصد مجرات تشبه مجرتنا درب التبانة، والتي تشكلت عندما كان عمر الكون 25% فقط من عمره الحالي، ويعود تاريخ مجرة واحدة إلى 11 مليار سنة.
وبحسب "ناسا"، فإن هذه المجموعات الضخمة من الغاز والغبار والنجوم كانت أول ما تميز بالقضبان النجمية - وهي سمات للنجوم الممتدة من مراكز المجرات إلى أقراصها الخارجية - بعد فترة وجيزة من حدوث الانفجار العظيم قبل 13.7 مليار سنة.
وذكرت "ناسا" أن القضبان النجمية توجد في مجرتنا، لكن هذه هي المرة الأولى التي يراها العلماء في بداية الكون، وهو اكتشاف "سيتطلب من علماء الفيزياء الفلكية تحسين نظرياتهم عن تطور المجرات".
وقال أستاذ علم الفلك في جامعة تكساس في أوستن، شاردا جوجي، في بيان: "هذا الاكتشاف المبكر للقضبان يعني أن نماذج تطور المجرات لديها الآن مسار جديد عبر القضبان لتسريع إنتاج النجوم الجديدة في العصور المبكرة".
واكتشف تلسكوب "هابل" الفضائي التابع لناسا قضبانًا من قبل، ولكن لم يسبق لها مثيل في مثل هذه العصور الفتية، بحسب صحيفة "ديلي ميل".
وتظهر في صورة "هابل" مجرة واحدة يطلق عليها EGS-23205، وهي أكثر بقليل من لطخة على شكل قرص، ولكن في صورة "جيمس ويب" التي التقطت في الصيف الماضي، تبدو وكأنها مجرة حلزونية جميلة ذات شريط نجمي واضح.
وأضاف جوجي: "القضبان التي هي بالكاد مرئية في بيانات هابل ظهرت للتو في صورة جيمس ويب، مما يُظهر القوة الهائلة للتلسكوب الأحدث لرؤية البنية الأساسية في المجرات".
وحدد الفريق 6 مجرات بارزة يتراوح عمرها بين ثمانية مليارات و 11 مليار سنة.
وقال Yuchen 'Kay' Guo ، طالب الدراسات العليا الذي قاد التحليل: "بالنسبة لهذه الدراسة، نحن نبحث في نظام جديد لم يستخدم فيه أحد هذا النوع من البيانات أو أجرى هذا النوع من التحليل الكمي من قبل، لذلك كل شيء جديد.. إنه مثل الذهاب إلى غابة لا يمتلكها أحد".