"جيمس ويب" يلتقط صورا لمجرات من بداية نشأة الكون

كشفت وكالة "ناسا" الأمريكية للفضاء أن تلسكوب "جيمس ويب" التابع لها رصد مجرات تشبه مجرتنا درب التبانة، والتي تشكلت عندما كان عمر الكون 25% فقط من عمره الحالي، ويعود تاريخ مجرة واحدة إلى 11 مليار سنة.

وبحسب "ناسا"، فإن هذه المجموعات الضخمة من الغاز والغبار والنجوم كانت أول ما تميز بالقضبان النجمية - وهي سمات للنجوم الممتدة من مراكز المجرات إلى أقراصها الخارجية - بعد فترة وجيزة من حدوث الانفجار العظيم قبل 13.7 مليار سنة.

وذكرت "ناسا" أن القضبان النجمية توجد في مجرتنا، لكن هذه هي المرة الأولى التي يراها العلماء في بداية الكون، وهو اكتشاف "سيتطلب من علماء الفيزياء الفلكية تحسين نظرياتهم عن تطور المجرات".