روسيا ترسل بزة فضائية من جيل جديد لمحطة الفضاء الدولية

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أنها سترسل قريبًا بزة فضائية من جيل جديد إلى المحطة الفضائية الدولية.

وقال تقرير صادر عن المؤسسة: "ستحمل مركبة "Progress MS-32" إلى المحطة الفضائية الدولية بزة فضائية محسّنة ومطورة من بزات 'أورلان إم كي إس'، لمساعدة الرواد على إنجاز مهامهم خلال عمليات الخروج إلى الفضاء المفتوح".

وأشار التقرير إلى أن البزات الفضائية الروسية المحسّنة، التي تنتجها شركة "زفيزدا" التابعة لـ"روس كوسموس"، تختلف عن بزات "أورلان إم كي إس" السابقة بأنها توفر راحة أكبر في الحركة بالنسبة لرائد الفضاء، وتتميز بلون قماشها الخارجي الفاتح الذي يشبه الأبيض تقريبًا، كما أن طبقات التبريد المائي الموجودة داخلها أصبحت مكسية بطبقة سوداء اللون بدلًا من الزرقاء كما في البزات السابقة.

وتبعا لـ"روس كوسموس"، فإن البزة الجديدة مجهزة بجميع أنظمة دعم الحياة اللازمة لعمل الرواد في الفضاء المفتوح، وتمكّن رائد الفضاء من العمل لمدة 8 ساعات خارج المحطة، بينما يحافظ نظام التبريد المائي الموجود فيها على درجة حرارة مريحة للرائد أثناء تنفيذ المهمات.