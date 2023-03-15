حنجرة اصطناعية لتوضيح صوت متضرري الحبال الصوتية

ابتكر باحثون من جامعة "تسينغهوا" الصينية، حنجرة اصطناعية لتوضيح أصوات متضرري الحبال الصوتية من خلال تكبيرها وتنقيتها.

وتتكون الحنجرة الاصطناعية من شريحة لا تتجاوز سنتيمترًا مربعًا واحدًا، يمكن تثبيتها على الحنجرة، ومن شأنها تكبير الهمس وتحويل الصوت غير المسموع إلى صوت طبيعي.

ويستطيع المستخدم ارتداء الحنجرة الاصطناعية بإلصاقها على الحنجرة من الخارج باستخدام لاصق بسيط، لتعمل بواسطة بطارية بحجم العملة النقدية وجهاز تحكم ميكروي.

وقد يتعرَّض الجهاز الصوتي للضرر في حالات المرض والجراحة والجلطات؛ ما يعيق القدرة على التواصل السليم، ما قد يهدد حياة المريض في حالات قد تكون حرجة، مثل: التواصل مع الطاقم الطبي وفرق الاستجابة الأولية.

وأشار الباحثون في دراستهم المنشورة في مجلة "نيتشر ماشين إنتلجنس" العلمية، إلى أن الحنجرة الاصطناعية قادرة على التقاط الكلمات ونغمة الصوت بدقة تصل إلى 99%.

وتعتمد الحنجرة الجديدة على نظام ذكاء اصطناعي يفسر الأصوات واهتزازت الجسم لتوليد الأصوات المسموعة.