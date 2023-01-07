ساعة "سيتزن" الذكية تقيس اليقظة والتعب بالذكاء الاصطناعي

وتعد الميزة الرئيسة للساعة هي درجات التنبيه الخاصة بها والتي يتم تفعيلها بعد أن يخضع المستخدم لاختبار "Alert Monitor" الخاص بالتطبيق المدمج مع الساعة.

وذكرت الشركة أن "الاختبار يستند إلى اختبار اليقظة الحركية التي استخدمتها وكالة ناسا لتقييم يقظة رواد الفضاء، مشيرة إلى أن الاختبارات قصيرة ويمكن اجراؤها بشكل يومي".

ولفتت "سيتزن" إلى أنه من خلال متتبع النوم، يمكن للتطبيق فهم النمط الزمني لمرتدي ساعاتها الذكية، أي ما إذا كنت شخصًا ينشط في الصباح أم المساء.

وتستخدم الشركة برنامج "Watson Studio" من شركة "IBM" لتحليل بيانات نوم مرتديها ونتائج التنبيه المذكورة سابقًا على مدار 7 إلى 10 أيام لتحديد النمط الزمني للمستخدم.