الزراعة بالمياه المالحة.. حل مبتكر لأزمة الغذاء العالمية

كتبت في جنوب إسبانيا، قصة نجاح في زراعة المحاصيل بالمياه المالحة.

ومن شأن هذا الابتكار العلمي، تقديم حل للأزمة المتصاعدة المتمثلة في ندرة الغذاء العالمية والتي تفاقمت بسبب تملح التربة، وفق ما ذكر موقع "بزنس إنسايدر".

وقال الموقع إن التربة المليئة بالملح، والتي تؤثر على أكثر من ملياري دونم على مستوى العالم، تمثل عقبة كأداء أمام الزراعة التقليدية؛ مما يؤدي إلى تناقص غلات المحاصيل وتهديد الأمن الغذائي للملايين.

وقد أظهرت محاصيل شركة "SaliCrop" للتكنولوجيا الزراعية غير المعدلة وراثيًا، بما في ذلك البندورة والبرسيم الحجازي والبصل والأرز، قدرة ملحوظة على التكيف مع التربة المالحة؛ مما يوفر منارة أمل وسط المخاوف البيئية المتصاعدة.

واستخدمت في التجربة تقنية تحسين البذور التي تقدمها "SaliCrop" في مزارع البندورة على مدار السنوات الأربع الماضية.